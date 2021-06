John Wick 4 : Laurence Fishburne confirme son retour et parle du film

Laurence Fishburne sera bien de retour dans "John Wick 4". L’acteur a confirmé la nouvelle, alors que son personnage devrait entrer en guerre avec la Grande Table aux côtés du personnage principal.

The Bowery King is back

Après trois premiers films bien reçus, la franchise John Wick va se poursuivre avec un quatrième, qui sera même suivi ensuite par un cinquième opus. Keanu Reeves y reprendra bien sûr le rôle titre. L’intrigue de John Wick 4 devrait reprendre peu de temps après les événements du troisième film. Pour rappel, à la fin de Parabellum, John Wick était recueilli par le Bowery King après avoir chuté du toit du Continental. Mal en point, le principal protagoniste était invité par le personnage joué par Laurence Fishburne à entrer en guerre avec la Grande Table.

John Wick : Parabellum © Metropolitan FilmExport

On pouvait donc penser que les deux hommes allaient s’associer dans le prochain film. Le retour de Laurence Fishburne ne faisait donc pas grand doute. Mais il n’avait pas encore été confirmé. C’est désormais chose faite. Interrogé par Collider, l’acteur lui-même a confirmé qu’il reprendrait bien son rôle dans le quatrième opus. Il se rendra bientôt à Berlin pour débuter le tournage. Et il a évoqué le scénario de John Wick 4.

La mythologie de John Wick explorée plus en profondeur

Sans surprise, Fishburne ne peut rien dévoiler de l’intrigue de ce nouveau chapitre. Mais l’acteur a tout de même lâché quelques infos sur le film :

J’ai lu le scénario. Il est vraiment, vraiment cool. Même si c’est le même univers que les trois premiers, il creuse plus profondément. Il creuse plus le code de l’assassin et la relation qu’il a avec un personnage en particulier, qui est je crois joué par Mr Watanabe… C’est vraiment le coeur et l’âme du film.

Alors que Derek Kolstad avait signé les scripts des trois premiers films (aidé d’autres scénaristes pour le troisième), c’est cette fois Michael Finch qui s’est occupé d’écrire le scénario de John Wick 4. Du côté du casting, Fishburne devrait donc avoir l’occasion de jouer face à Shamier Anderson, Donnie Yen, Rina Sawayama et Bill Skarsgård, qui ont tous rejoint la distribution récemment. Quant au tournage, en plus de Berlin, il devrait se dérouler à Paris, au Japon et à New York.