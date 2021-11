John Wick 4 : le titre officiel dévoilé ?

Attendu au printemps 2022 dans les salles, "John Wick 4" est une suite sur laquelle on sait peu de choses. Grâce à un membre de l'équipe, il se pourrait que l'on vienne d'apprendre quel sera le titre officiel de ce nouvel opus toujours porté par Keanu Reeves.

John Wick : une saga d'action qui a fait ses preuves

Un ancien tueur à gages reprend du service pour se venger après la mort de sa chienne. C'est un postulat qui a pu faire rire sur le papier. Or, c'est celui de John Wick. La suite, on la connaît : Keanu Reeves retrouvait enfin un rôle à la hauteur de son talent, pendant qu'une franchise était en train de voir le jour. Aujourd'hui, la saga dédiée au personnage éponyme est devenue culte pour les amateurs de cinéma d'action. Notamment grâce à la générosité et l'inventivité que l'on trouve dans les scènes de combat. C'est la plupart du temps over the top, et c'est en même précisément ce que l'on vient chercher dans les John Wick.

Chaque nouvel opus fait grimper le niveau et les scores au box-office sont toujours plus gros. En l'occurence, le dernier en date a cumulé 326 millions de dollars à travers le monde, soit un peu moins du double du résultat obtenu par son prédécesseur. Sans surprise, un John Wick 4 va voir le jour. Le tournage est d'ailleurs passé par Paris très récemment.

John Wick (Keanu Reeves) - John Wick Parabellum ©Metropolitan FilmExport

Le titre vient-il d'être révélé ?

Le scénario reste secret pour l'heure. Les seules informations dont on dispose concernent le casting. Celui-ci accueille Bill Skarsgard et Donnie Yen, pendant qu'Hiroyuki Sanada, Laurence Fishburne, Ian McShane et Lance Reddick seront de retour. En attendant d'en savoir plus sur les tenants et aboutissants, c'est le titre officiel qui vient probablement d'être révélé. Le cascadeur Tsvetolyub Iliev, qui a travaillé sur le tournage, vient de poster sur son compte Instagram des photos des cadeaux offerts par la production. Sur la troisième photo, on peut découvrir un sac sur lequel est écrit John Wick 4 : Hagakure.

Tout porte à croire qu'il s'agit du titre du film, mais on peut aussi soupçonner qu'il soit simplement question du titre de travail. Néanmoins, il a du sens puisque ce mot japonais est le titre d'un guide pour les samouraïs. Il peut se traduire par "caché dans les feuillages" en français et voudrait dire que cet opus aura - encore plus qu'avant - des influences asiatiques. Chose dont on pouvait se douter avec la participation de Donnie Yen.

John Wick 4 débarque sur les écrans français le 22 mai 2022.