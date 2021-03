John Wick 4 : le tournage prendra place à Paris cet été

Réalisé par Chad Stahelski, "John Wick 4" va se tourner principalement en Europe, et tout particulièrement à Paris et Berlin. À la manière de Tom Cruise pour "Mission Impossible : Fallout", Keanu Reeves vient donc lui aussi trouver de l'action dans la capitale française.

John Wick 4 se déroulera principalement à Paris et Berlin

La nouvelle est grandiose, et porte un espoir teinté d'une cruelle ironie. Si la situation le permet, la production de John Wick 4 posera ses valises à Paris en juin prochain pour tourner quelques scènes du nouvel opus. Ironiquement, les salles françaises de cinéma pourraient être encore fermées à ce moment, alors pour le spectacle il faudra plutôt regarder dans la rue !

En effet, selon Collider, l'assassin le plus stylé du cinéma, incarné par l'icône et spécialiste du gun fight Keanu Reeves, c'est à Berlin et Paris que John Wick va débuter son tournage, retardé par la pandémie de Covid-19. Alors qu'il devait atterrir dans nos salles le fin mai 2021, il le sera finalement le 25 mai 2022. Et autre changement induit par ce décalage, l'opus 4 et 5 seront tournés séparément, alors qu'ils devaient être produits l'un à la suite immédiate de l'autre.

John Wick pour illuminer Paris et le monde

À quelque chose malheur est bon, et tout ce temps regagné va permettre aux séquences parisiennes d'avoir leur poids dans l'histoire de John Wick 4, et plus largement dans l'avenir de la franchise. Cette annonce, en plus de ravir les fans qui pourront guetter une apparition du héros - on parie que quelques-uns des monuments de la capitale devraient être mis à contribution -, confirme aussi que l'univers s'étend physiquement. Après avoir débuté exclusivement à New York, les aventures de John Wick nous ont ensuite aussi emmenés à Rome, puis dans le dernier opus à Casablanca...

John Wick : Parabellum @Metropolitan FilmExport

Mais l'exotisme et le nombre croissant des destinations indique aussi que la franchise John Wick, débutée en 2014, est en passe de devenir une super-franchise, c'est-à-dire une série de productions qui veut se mettre au niveau de Mission : Impossible, James Bond, ou encore Fast & Furious. Leur point commun : leurs aventures se déroulent tout autour du monde. Plus de lieux visités, c'est plus de divertissement, du voyage, et logiquement une plus grande captation des audiences locales. En plus de Paris et Berlin, lieux principaux, on passera aussi à New York et au Japon. Un tour du monde qui promet.

Quant à l'histoire de ce quatrième opus, aucun détail n'a filtré, mais on peut légitimement proposer que les origines slaves de John Wick "Baba Yaga" seront explorées, lui qui est né Jardani Jovonovich et a débuté dans une organisation criminelle biélorusse, Ruska Roma. Mais le mystère reste entier, d'autant plus que le scénariste Derek Kolstad, plume historique de la franchise, n'a pas été reconduit pour les opus 4 et 5, remplacé par Michael Finch.