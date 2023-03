John Wick 4 : quels entraînements a suivi Keanu Reeves pour le film ?

Keanu Reeves reprend son rôle de redoutable assassin dans "John Wick : Chapitre 4". Un grand spectacle ultra généreux pour lequel l'acteur a mouillé le maillot, s'entraînant aussi bien aux arts martiaux que derrière le volant.

John Wick - Chapitre 4 : les combats continuent

Les cadavres se sont empilés depuis que le tueur à gages surnommé "Baba Yaga" a décidé de reprendre du service après la mort de son chiot. Trois films et la tentative de créer une mythologie plus tard, le héros incarné par Keanu Reeves continue de se battre, de survivre et d'exploser le compteur de victimes dans John Wick : Chapitre 4.

Alors que sa tête reste mise à prix et qu'il est toujours traqué par la Grande Table, l'ange de la mort cherche à vaincre l'organisation criminelle. Pour cela, il n'a d'autre choix que de quitter New York pour Osaka, avant de poursuivre sa course effrénée à Berlin pour ensuite la terminer à Paris. Une fois arrivé dans la capitale française, le héros se retrouve à contre-sens sur le rond-point de l'Étoile et gravit les marches du Sacré-Cœur en éliminant tout ce qui bouge.

John Wick : Chapitre 4 ©Metropolitan FilmExport

Pour offrir un spectacle d'action colossal, le réalisateur Chad Stahelski et son équipe mettent le guerrier silencieux dans des situations toujours plus folles. Ils le confrontent également à des adversaires toujours plus redoutables. Après Mark Dacascos, Yayan Ruhian et Cecep Arif Rahman, Keanu Reeves affronte deux autres professionnels des arts martiaux : Donnie Yen et Scott Adkins.

Un entraînement intensif pour Keanu Reeves

Afin d'être au niveau face à ces monstrueux combattants, la star de Matrix n'a pas pris sa préparation à la légère. Interrogé par RMC Sport au sujet des techniques qu'il a travaillées pour le long-métrage, l'acteur a expliqué :

Le ju-jitsu pour le sol, et le judo pour le combat debout. Mais si vous les combinez, vous avez du MMA. (...) Certaines techniques viennent du ju-jitsu brésilien.

Dans une featurette promotionnelle, Keanu Reeves assure s'être entraîné pendant trois mois pour être prêt. Le comédien a notamment perfectionné sa maîtrise des nunchakus et du katana. Il s'est également davantage préparé pour les cascades en voiture, en partie pour réussir les drifts en plein Paris. Lors d'un entretien accordé à Total Film en janvier dernier, l'acteur déclarait :

John Wick : Chapitre 4 est le film de la franchise avec le plus d'action, ce qui en dit long. (...) C'est un grand spectacle. Il s'agit du rôle physique le plus difficile de ma carrière jusqu'à présent. Ils m'ont vraiment formé pour que je maîtrise ce qu'on appelle la boîte à outils.

Une boîte à outils que Keanu Reeves ne cesse d'enrichir depuis 30 ans, en participant à des films comme Point Break, Speed, la saga Matrix, 47 Ronin ou encore Man of Tai Chi. Ses propos en disent donc effectivement long sur le niveau d'action de John Wick : Chapitre 4.