John Wick 4 : sa sortie est repoussée à une date lointaine

2021 se présentait comme une année immanquable pour les fans de Keanu Reeves avec les sorties de "Matrix 4" et "John Wick 4" à la même période. Mais finalement le deuxième de ces films va subir un gros report.

La saga John Wick est incontestablement devenue une référence dans le cinéma d'action moderne. Son sens du spectacle démentiel et sa générosité en font un vrai délice pour les fans du genre. L'inventivité dans les situations proposées grimpe d'un épisode à l'autre, sans qu'on ne sache où ils vont s'arrêter. Ce qui est sûr, c'est qu'un quatrième opus va voir le jour.

On a forcément décoché un petit sourire quand on a appris que sa sortie était prévue le 19 mai 2021 en France, soit le jour où doit également arriver Matrix 4, bien sûr avec Keanu Reeves. Le symbole est fort, avec l'ancienne licence qui a fait briller l'acteur et la nouvelle qui lui a fait regagner sa popularité.

Pas de John Wick en 2021...

Ça, hélas, c'était ce qui était prévu. Mais la crise sanitaire bouleverse beaucoup de plans, l'arrêt des tournages en cours étant notamment un vrai casse-tête. Dont celui de Matrix 4, qui était très bien entamé. Le retard pris par ce projet n'a pas encore officiellement engendré un report de la date de sortie mais il aura une répercussion sur John Wick 4. Liongates vient ainsi de décaler le film au 27 mai 2022 sur les écrans américains, soit un an après la première date de sortie prévue initialement.

Ceci s'explique par le fait que Keanu Reeves doit finir Matrix 4 et ne sera pas disponible de suite pour reprendre le costume de John Wick. Le studio semble également tenir à son créneau de mai pour réussir au box-office, au point de reporter la sortie d'une année entière. Mauvaise nouvelle donc, pour les fans de l'acteur et du genre, mais si le prochain Matrix ne bouge pas, nous aurons bien une dose de Keanu Reeves par an.

Si le geste marketing était intéressant, sortir les deux films en même temps était également un risque et aurait peut-être forcé l'audience à choisir. On ne le saura pas et on prend note de cette nouvelle date, en espérant maintenant que Matrix 4 ne soit pas à son tour modifiée.