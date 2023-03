John Wick 4 : une célèbre chanteuse fait ses débuts au cinéma dans le film

[ATTENTION, cet article contient des spoilers !] Dans le dernier acte de "John Wick : Chapitre 4", Keanu Reeves est traqué par des dizaines de tueurs dans les rues de Paris. Pour les guider, les assassins peuvent compter sur la voix de la chanteuse Lous and the Yakuza.

John Wick - Chapitre 4 : la lutte finale

Après la mort de son chiot, après son excommunication et après avoir empilé des dizaines de cadavres, le croque-mitaine veut en finir avec la Grande Table dans John Wick : Chapitre 4. Dans ce nouvel opus toujours orchestré par Chad Stahelski, le héros incarné par Keanu Reeves est traqué par un nouvel ennemi, le marquis de Gramont (Bill Skarsgård), qui envoie ses sbires aux quatre coins du monde pour se débarrasser définitivement de lui et de ses alliés.

Une partie de chasse qui entraîne une confrontation entre John Wick et un vieil ami, Caine (Donnie Yen), assassin aveugle qui se retrouve à devoir servir le marquis pour préserver la vie de sa fille. Les retrouvailles entre les deux hommes provoquent évidemment des combats insensés à Osaka, Berlin et bien sûr Paris. Et lorsqu'ils ne sont pas à face à face, ce sont évidemment des milliers de tueurs qui s'effondrent pour avoir tenté d'éliminer l'ange de la mort.

John Wick : Chapitre 4 ©Metropolitan FilmExport

Ian McShane, Laurence Fishburne et Lance Reddick reprennent leurs rôles respectifs dans le long-métrage. Parmi les nouveaux venus au sein de la franchise, on retrouve notamment le professionnel des arts martiaux Scott Adkins mais aussi Hiroyuki Sanada, Shamier Anderson ou encore Clancy Brown.

Les débuts au cinéma de Lous and the Yakuza

Attention, les lignes qui suivent contiennent des spoilers !

Certains spectateurs auront par ailleurs peut-être reconnu la voix, ainsi que le bas de son visage, de la chanteuse Lous and the Yakuza. Confortablement installée derrière son micro dans la Tour Eiffel, l'interprète de Lubie et Dilemme indique aux dizaines de tueurs de la capitale où se trouve John Wick, tandis que ce dernier essaie d'arriver entier au pied de la basilique du Sacré-Coeur pour son duel final avec le marquis.

DJ (Lous and the Yakuza) - John Wick : Chapitre 4 ©Metropolitan FilmExport

La DJ adresse plusieurs dédicaces au héros, diffusant des titres évocateurs comme l'incontournable Nowhere to Run de Martha and the Vandellas. En février dernier, Lous and the Yakuza officialisait sa présence dans le film sur Instagram.

John Wick : Chapitre 4 est à découvrir au cinéma dès le 22 mars 2023.