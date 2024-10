"On a terminé cette histoire" : Chad Stahelski trouble le futur de John Wick

À quoi ressemblera "John Wick 5" ? Assurant que le projet est bien en développement, Chad Stahelski indique cependant qu'il n'appartiendra pas à l'histoire des quatre premiers films.

Le mystère du futur John Wick

Devenu un réalisateur à succès et un des leaders du cinéma d'action à Hollywood, Chad Stahelski est aussi devenu un expert dans l'art de la communication. L'univers John Wick qu'il a co-créé et qu'il supervise aujourd'hui s'est tant développé que les enjeux sont devenus très importants.

En plus des 4 films et de la série The Continental déjà sortis, Chad Stahelski tient en effet avec Lionsgate une franchise très populaire et très profitable qui s'étend à grande vitesse. Après Ballerina avec Ana de Armas, un autre spin-off sur le personnage de Caine, incarné par Donnie Yen dans John Wick : Chapitre 4, a été officialisé. Chad Stahelski travaille par ailleurs sur un long-métrage animé qui devrait raconter les origines du personnage, comme il l'a évoqué dans une interview accordée à The Hollywood Reporter. Sans oublier la série Under The High Table, dont les événements suivront ceux de John Wick : Chapitre 4...

Caine (Donnie Yen) - John Wick : Chapitre 4 ©Metropolitan Filmexport

Avec tous ces différents projets, il lui faut donc se montrer à la fois clair et opaque, ne rien dévoiler tout en donnant quelques indications... et noyer le poisson sans le tuer quant il s'agit d'évoquer LE projet, celui de l'hypothétique John Wick 5.

John Wick 5 mais sans son héros ? (SPOILERS)

Ce n'est pas la première fois que le cinéma ramènerait un personnage mort à l'écran, mais cela ne semble pas être l'idée de Chad Stahelski. Rappelons-nous, sauf improbable retournement de situation, John Wick meurt de ses blessures et sa vengeance enfin accomplie à la fin du quatrième film. Ce ne serait pas invraisemblable, puisque la dimension mythologique de la saga s'affranchit d'une vraisemblance totale, mais à écouter Chad Stahelski la fin de l'histoire est bien là, c'est la bonne et elle ne changera pas.

On ne peut pas faire mieux que ce qu'on a fait. C'est la fin. C'est le contrat. C'est ce que nous avons comme conclusion.

Cependant, le réalisateur explique que son équipe et lui travaillent en permanence sur des idées pour un prochain film, que "oui", ce film fait l'objet d'un "développement actif". Mais qu'il l'est comme tous les autres projets, au titre même du pur exercice d'écriture, et qu'il y a d'excellentes idées. Il l'assure : "ces trois dernières années, j'ai déjà eu trois ou quatre versions d'un "John Wick 5" !"

"Nous avons atteint notre apogée"

Mais voilà, si un cinquième film John Wick est bien en développement, Chad Stahelski indique qu'il ne fera pas partie de l'histoire développée dans les quatre premiers films.

On a d'excellentes idées, et cela ne ferait pas partie de l'intrigue de "John Wick : Chapitre 4". Ce ne serait pas ce que vous imagineriez. Si Keanu et moi pensions que ce serait une bonne idée (continuer l'histoire, ndlr) et que ce ne serait pas de la poudre aux yeux, alors ce serait génial. Mais en ce qui concerne cette histoire-là, nous avons atteint notre apogée. En tout cas, ça l'est pour moi. C'est mon apogée. On a terminé cette histoire, elle est complète. Je la regarde maintenant et j'en suis très heureux, mais nous n'essaierions pas de la surpasser. Nous n'essaierions pas d'en rajouter. Il faudrait que ce soit une histoire complètement différente.

On comprend donc, entre les lignes, que John Wick 5 est une réalité en tant que futur "grand" projet de long-métrage. Mais pas dans la continuité des quatre premiers films, et sans être non plus un nouveau spin-off comme Ballerina ou John Wick : Caine. En d'autres termes, c'est un titre de travail pour un projet totalement inédit. Le futur de la saga est donc en partie tracée, avec différentes histoires dans différents formats, mais il lui reste aussi une séduisante part d'inconnu et un beau challenge créatif pour Chad Stahelski et ses équipes.