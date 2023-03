John Wick : ce triste fait divers a-t-il inspiré la saga d'action ?

Derek Kolstad a-t-il créé une pure fiction en écrivant le scénario de "John Wick", sorti en 2014, ou s'est-il en partie inspiré d'un fait divers survenu au Texas en avril 2009 ? Celui-ci entretient en effet des circonstances d'une similitude troublante avec l'histoire du héros incarné par Keanu Reeves.

John Wick, ils n'auraient pas dû toucher au chien

Même s'il peut sembler superflu de le rappeler, l'histoire de John Wick n'est pas une histoire vraie. Les péripéties de cet ancien tueur à gages sorti de sa retraite pour venger la mort de son chiot Daisy, cadeau posthume de sa femme défunte, sont en effet d'abord nées du seul esprit du scénariste Derek Kolstad. Mais s'est-il inspiré de la réalité pour définir son personnage et, surtout, le motif de sa vengeance ?

Daisy - John Wick ©Metropolitan FilmExport

En effet, aujourd'hui perçue comme géniale, cette idée de venger avec une grande violence et un nombre de morts record la mort de son chien n'avait d'abord rien d'évident. D'ailleurs, les studios pensaient à l'origine que cet élément de l'histoire était inutilement cruel et qu'il pouvait disparaître, ce à quoi s'opposèrent heureusement les réalisateurs Chad Stahelski et David Leitch. Sur ce seul prémisse s'est donc développée la grande saga portée par Keanu Reeves qu'on connaît aujourd'hui. Et cette histoire de chien lâchement assassiné fait étrangement et fortement écho à un fait divers survenu aux États-Unis en 2009.

Le héros de guerre reprend du service

Marcus Luttrell est un homme connu aux États-Unis. Ancien Navy Seal célèbre pour avoir été le seul survivant de l'opération Red Wings. De cette opération de contre-insurrection en Afghanistan en juin 2005, Marcus Luttrell en a tiré un best-seller, Le Survivant (Lone Survivor en VO), publié en 2009. Puis le récit est adapté au cinéma en 2013 par Peter Berg avec Mark Wahlberg dans le rôle-titre de Du sang et des larmes.

Matthew G. Axelson, De gauche à droite : Daniel R. Healy, James Suh, Marcus Luttrell, Eric S. Patton, Michael P. Murphy ©US Navy (domaine public)

Mais 2009 n'est pas que l'année de publication du récit de Marcus Luttrell, c'est aussi l'année où il vit un événement très proche du début de l'histoire de John Wick. Retiré de la Navy en 2007, il s'est installé au Texas et a accueilli une jeune Golden Retriever, nommée DASY, un acronyme des initiales de ses camarades morts au combat en Afghanistan. Le soir du 1er avril 2009, alors qu'il se trouve chez lui avec sa mère, il entend un coup de feu. Après s'être assuré que la maison était sécurisée, il sort et découvre DASY morte, abattue d'une balle. À proximité, il aperçoit un véhicule qu'il suspecte être celui des responsables. Il racontait alors au Houston Chronicle :

Je peux dire qu'elle avait essayé de s'échapper, parce qu'il y avait une trace de sang. Quand j'ai vu qu'elle était morte, je n'avais qu'une idée en tête : "je dois neutraliser ces types".

Une course-poursuite à près de 200km/h

Marcus Luttrell s'empare alors de son pistolet 9mm et se lance dans une course-poursuite avec les agresseurs de DASY, les deux véhicules atteignant des vitesses proches de 200km/h. Pendant toute la poursuite, le vétéran est au téléphone avec les autorités, et ce sont finalement des officiers de police qui finissent par intercepter la voiture et ses deux occupants, Alfonso Hernandez et Michael Edmonds.

Après les faits, Marcus Luttrell a déclaré à Fox News :

Ce n'était pas qu'un animal de compagnie, elle représentait tout pour moi. Je la considérais comme ma fille.

Une réalité qui a été un argument pour Stephanie Stroud lors de l'instruction judiciaire, assistante du procureur chargé de poursuivre les auteurs du crime :

Pour Marcus Luttrell, c'était beaucoup plus. C'était le symbole de ce qui lui était arrivé. Il se souvenait de ses camarades, parce que le chien portait leurs noms. Pour Marcus Luttrell, ce n'était pas juste un simple chien.

Les deux auteurs de l'agression, Alfonso Hernandez et Michael Edmonds, furent respectivement condamnés à 2 ans de prison ferme et 5 ans de prison avec sursis, Edmonds ayant plaidé coupable.

Coïncidence ou inspiration ? Le mystère reste entier

À ce jour, ni Derek Kolstad ni les autres scénaristes impliqués dans la saga John Wick n'ont établi de liens avec l'histoire de Marcus Luttrell. Mais ce dernier ayant eu une forte publicité au moment de la publication de Le Survivant, puis les années suivantes avec son adaptation Du sang et des larmes, il est tout à fait probable que cette histoire soit parvenue aux oreilles de Derek Kolstad, et qu'il se soit inspiré de cette agression sur un chien pour donner de l'épaisseur à son personnage John Wick.

En effet, que ce soit DASY de Marcus Luttrell ou Daisy de John Wick, les deux chiens ont une fonction thérapeutique, et sont là pour que les deux hommes n'oublient pas ceux qu'ils ont perdus. Dans le cas de l'ex-Navy SEAL, ses frères d'armes, et dans le cas de John Wick, sa femme Helen. On ne saura probablement jamais dans quelle mesure la réalité du fait divers et la fiction de cinéma se sont peut-être mêlées sur ce point, mais on peut au moins en tirer une profonde vérité : on ne touche pas aux chiens !