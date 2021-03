John Wick : c’est quoi cette fameuse Grande Table ?

Depuis le deuxième film de la franchise "John Wick", on connaît l’existence de la mystérieuse Grande Table. Coup de projecteur sur le fonctionnement d'une organisation qui devrait être au centre de "John Wick 4".

John Wick, une franchise d’action stylisée

En 2014 sort le premier John Wick, un film d’action à l’intrigue des plus simples, mais qui se démarque surtout par ses scènes d’actions spectaculaires et sa réalisation stylisée. On y suit un ancien assassin redouté de tous dans le milieu, qui a choisi de laisser cette vie derrière lui. Mais lorsque des truands assassinent son chien et volent sa voiture, il décide de reprendre les armes. Et ceux qui l’ont offensé se rendent vite compte de l’homme auxquels ils ont à faire…

Le succès du long-métrage a engendré le lancement d'une suite. Après un premier opus à l’intrigue classique, le deuxième film a compliqué un peu les choses en introduisant des concepts plus développés dans l’univers John Wick. Le long-métrage a poussé un peu plus loin la mythologie des assassins et surtout la façon dont leur monde fonctionne. On a ainsi appris qu’ils sont gouvernés par la Grande Table, une organisation rassemblant des représentants de tous les plus grands groupes criminels du monde.

Un conseil à la tête des organisations criminelles…

Dans l’univers imaginé par Derek Kolstad, la Grande Table est le conseil qui supervise les plus grandes organisations criminelles du monde. Il existe douze sièges, un pour chaque membre d’une organisation différente. Dans la trilogie de films, les présences de la mafia russe, de la Cosa Nostra, des yakuzas et des triades à la prestigieuse table sont toutes confirmées. Ce qui donne à la Grande Table un pouvoir inégalé dans le monde des criminels. Et les deux derniers films de la saga John Wick s’attachent à démontrer ce pouvoir.

Santino D'Antonio (Riccardo Scamarcio) - John Wick 2 © Summit Entertainment

Après qu’il a tué Santino D’Antonio dans l’enceinte du Continental, la Grande Table met à prix la tête du personnage incarné par Keanu Reeves. Dans le troisième opus, Parabellum, elle envoie même l’Adjudicatrice demander des comptes à Winston après la fuite de John Wick. Ce nouveau personnage est le symbole du contrôle qu’exerce la Grande Table dans le monde des assassins. On la voit ainsi punir physiquement le Directeur et The Bowery King, coupables d’avoir trahi le conseil et d’avoir apporté leur aide au fugitif.

… et dirigé par le Grand Maître

Parabellum éclaircit encore un peu plus le fonctionnement de la Grande Table. Le film de Chad Stahelski nous a ainsi dappris qui la dirige, et est donc l’homme le plus puissant du monde criminel. Incarné par Saïd Taghmaoui, il se fait appeler le Grand Maître, et vit reclus dans le désert. Le long-métrage nous fait comprendre son importance lorsque John Wick fait tout pour le trouver, étant même tout près d’y laisser la vie.

Le Grand Maître (Saïd Taghmaoui) - John Wick Parabellum © Lionsgate

Le Grand Maître est ainsi le seul homme capable d’annuler le statut d’excommunié et la rançon sur sa tête. Et lorsqu’il parvient finalement à obtenir une rencontre avec lui, l’assassin surnommé Baba Yaga, lui-même redouté dans le monde des criminels, se coupe un doigt à la simple demande du Grand Maître. Parabellum nous fait donc bien comprendre l’emprise que ce dernier possède sur le monde des assassins.

Le personnage principal de la franchise aura donc fort à faire dans la suite de la saga, puisqu’il s’est attiré les foudres du Grand Maître en refusant de tuer Winston, la mission qui lui avait été confiée. Le personnage joué par Saïd Taghmaoui et la Grande Table devraient donc occuper une place importante de l’intrigue des deux prochains films de la franchise. À la fin de Parabellum, John Wick tombe du toit du Continental de New York. Échappant de peu à la mort, il est recueilli par The Bowery King. La fin du long-métrage, dont le titre signifie « Prépare la guerre », laisse entendre qu’ils vont tous les deux partir en guerre contre la Grande Table, ce qui devrait faire des étincelles. Et donc donner un plus grand rôle à Saïd Taghmaoui dans le prochain film. Et qui sait, peut-être que John Wick prendra un jour lui-même la suite du Grand Maître à la tête de la Grande Table…