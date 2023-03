John Wick : Chapitre 4 est-il le dernier film de la saga ? Le réalisateur nous répond

Après les événements de "John Wick : Chapitre 4", verra-t-on Keanu Reeves reprendre les armes pour un cinquième opus ? On a posé la question à son réalisateur Chad Stahelski. [Il est préférable d'avoir vu "John Wick : Chapitre 4" avant de poursuivre]

John Wick, revenu pour mieux partir ?

Au cinéma le 22 mars 2023, John Wick : Chapitre 4 est le dernier opus en date de la grande saga d'action portée par Keanu Reeves depuis 2014 et le tout premier John Wick. Un film monumental, d'une durée frôlant les trois heures, un ouragan d'action comme on n'en a quasiment jamais vu auparavant. Une ultime aventure qui se termine de manière particulière pour son protagoniste puisque sa fin suggère qu'il ne reviendra pas.

John Wick - Chapitre 4 ©Metropolitan FilmExport

La conclusion de John Wick : Chapitre 4 est d'une grande beauté et est chargée d'une précieuse émotion. Mais elle laisse aussi le spectateur dans un entre-deux trouble : John Wick vient-il vraiment de faire ses adieux ? Pour ne pas entrer dans les détails de la séquence finale, on peut s'intéresser au contexte de production du quatrième et du cinquième opus.

Avant que le Covid ne vienne bouleverser tous les plannings de l'industrie cinématographique mondiale, il était prévu que John Wick : Chapitre 4 et John Wick : Chapitre 5 soient produits "back-to-back", c'est-à-dire directement l'un après l'autre, pour ne pas dire en même temps. Mais les plans ont changé et seul le quatrième film est à ce jour produit, avec un tournage principal ayant eu lieu entre juin et octobre 2021. Et concernant John Wick : Chapitre 5, si l'on en croit IMDB, il est actuellement en pré-production. Mais le verra-t-on un jour ? Et Keanu Reeves en fera-t-il bien partie, étant donné la conclusion de John Wick : Chapitre 4 ? Chad Stahelski nous a répondu.

"Ne soyez jamais triste des adieux"

Avant tout, il est certain qu'on retrouvera Keanu Reeves dans son rôle de John Wick dans le premier spin-off de la saga, Ballerina, avec Ana de Armas dans le rôle-titre. L'action de celui-ci se déroulera entre les évènements de John Wick : Parabellum et ceux de John Wick : Chapitre 4. Ballerina ne changera donc rien à ce dernier opus et à sa conclusion. Et quant à savoir si on est arrivés à la fin de l'aventure ou s'il existe la possibilité de revoir John Wick dans un cinquième film, le réalisateur Chad Stahelski a donné une indication :

C'est une bonne question... Je vais juste dire ceci : ne soyez jamais triste des adieux. Profitez simplement du voyage.

Si la réponse du metteur en scène reste évasive, celui-ci suggère néanmoins que nous sommes bien arrivés à un point final. Mais qui sait, dans ce monde où contre la Grande Table se dresse maintenant la Résistance, tous les coups sont permis, et les apparences sont peut-être trompeuses...