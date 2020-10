John Wick : découvrez l'attraction tirée de la franchise d'action

John Wick est devenue une franchise qui compte dans le cinéma d'action américain. Les fans pourront bientôt prendre part à une expérience différente de celle des salles obscures avec une attraction qui sera implantée dans le parc Motiongate de Dubaï.

John Wick : une série de films à succès

Dire que, quand le premier John Wick est sorti, on s'est laissés aller à quelques petites moqueries sur son postulat de départ. Le personnage éponyme, incarné par Keanu Reeves, est un ancien tueur à gages qui a tourné la page. Après avoir perdu sa femme des suites d'une maladie, il est désormais accompagné de son chien, un cadeau posthume de l'amour de sa vie pour l'aider à affronter la solitude. John va être attaqué par un mafieux qui va non seulement lui voler sa voiture, mais aussi tuer l'animal. Un affront qu'il ne peut accepter. Il va chercher à retrouver le coupable et à se venger. Sauf que sa cible va réussir à retourner la situation et mettre un contrat sur la tête de l'ancien tueur. John devra donc assouvir sa soif de vengeance en luttant contre plusieurs assassins qui aimeraient toucher leur prime. Deux suites sont sorties, une série est en préparation, un spin-off également et un quatrième opus verra le jour en mai 2022. Tout roule pour la franchise, qui doit une part de sa réussite au retour en grâce de Keanu Reeves.

Une attraction sur ce thème inaugurée l'année prochaine

Les futurs visiteurs du parc Motiongate à Dubaï pourront découvrir en 2021 une attraction tirée des films. Elle prend la forme d'un rollercoaster et se nomme John Wick : Open Contract. Une partie de l'équipe artistique a participé pour recréer une ambiance fidèle à l'univers. Le public qui pénétrera dans l'attraction aura le choix entre deux files d'attente. La première les placera aux côtés du personnage principal, quand la seconde les transformera en ennemis, comme s'ils étaient des tueurs à ses trousses. Il faudra donc faire deux tours pour découvrir l'expérience dans sa globalité. Le site Variety a dévoilé un premier concept art :

Dans le même temps, on apprend aussi qu'une attraction inspirée d'Insaisissables va voir le jour. C'est également de montagnes russes qu'il sera question dans High Roller. Le décor choisi est un casino que les illusionnistes veulent braquer. Le public sera plongé dans une aventure immersive où il retrouvera ce qu'il a pu connaître dans les deux films. Là aussi, une première image nous permet de voir à quoi l'attraction ressemblera de l'extérieur :