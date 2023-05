John Wick : il y aura encore beaucoup d'autres films (dont John Wick 5 ?)

La saga "John Wick" ne va visiblement pas s’arrêter en si bon chemin. En effet, le patron du studio Lionsgate assure « qu’il y aura une cadence régulière de films John Wick qui sortiront ».

La saga John Wick

En 2014, David Leitch et Chad Stahelski, deux anciens cascadeurs hollywoodiens, décident de passer à la réalisation avec John Wick. Emmené par Keanu Reeves, le film devient rapidement une référence en matière de cinéma d’action américain. Pour un budget de 20 millions de dollars, ce premier volet en rapporte plus de 86 au box-office mondial. Le studio Lionsgate sent alors qu’il y a un filon à exploiter.

Alors que David Leitch décide de partir vers d’autres horizons, Chad Stahelski devient le réalisateur attitré de la saga. Il met en scène les trois autres volets de la licence. Chaque épisode engrange davantage d'argent que le précédent au box-office, et permet à la saga John Wick de rapporter plus d'un milliard de dollars de recettes. John Wick : Chapitre 4, sorti le 22 mars dernier, a rapporté plus de 429 millions de dollars. Surtout, le film venait conclure le segment autour du personnage de Keanu Reeves. Pourtant, la licence va continuer de s’étendre.

Keanu Reeves dans John Wick 4 © Lionsgate Studios

De nouveaux projets sont dans les cartons

En effet, on sait déjà que Lionsgate travaille sur des spin-off de la saga John Wick. Il y a déjà Ballerina, dirigé par Len Wiseman, qui va se concentrer sur une jeune femme élevée comme une assassin incarnée par Ana de Armas. Ian McShane est également confirmé au casting, tandis que Keanu Reeves devrait y faire une courte apparition. D’un autre côté, il y a également la série The Continental qui est aussi en développement. Mais les choses ne vont pas s’arrêter là.

En effet, Joe Drake, le patron de Lionsgate, a officiellement confirmé l’existence d’un projet John Wick : Chapitre 5. Le film serait aux premiers stades de son développement. Joe Drake a alors expliqué que, malgré la fin radicale de John Wick : Chapitre 4 :

Nous explorons maintenant d'autres horizons pour cette franchise, pas seulement dans le domaine du jeu vidéo, mais en regardant à quelle cadence on pourrait faire des spin-off, de la télévision, pour continuer à étendre cet univers, au fil d'une cadence constante qui serait toujours capable de générer de l'intérêt de la part du public.

Le PDG continue en expliquant :

Ce qui est officiel, c'est que, comme vous le savez déjà, Ballerina sera le premier spin-off de John Wick et sortira l'année prochaine. Nous sommes en développement sur trois autres films, dont John Wick : Chapitre 5 et aussi la série télévisée, The Continental, qui sera bientôt diffusée. Et donc, nous construisons ce monde et on veut que cela se fasse de manière naturelle, que ce ne soit pas des histoires forcées. Mais vous pouvez compter le fait qu'il y aura une cadence régulière de films John Wick qui sortiront.

Une bonne nouvelle pour les fans de la saga. Reste cependant à savoir si Keanu Reeves sera de la partie, ou s’il abandonnera définitivement le rôle après Ballerina.