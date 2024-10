John Wick : les réalisateurs se sont battus pour conserver cet élément crucial du personnage

Quelle aurait été l'histoire de John Wick sans sa voiture, son chien et sa barbe ? Chad Stahelski et David Leitch, réalisateurs du premier film sorti en 2014, ont raconté qu'ils avaient - heureusement - refusé une exigence très particulière des studios.

On ne touche ni au chien ni à la barbe

Alors que la saga John Wick fête ses 10 ans, Chad Stahelski et David Leitch, co-réalisateurs du premier film sorti en 2014, se sont retrouvés pour accorder à Business Insider une grande interview. Parmi les différents sujets abordés, les deux réalisateurs ont évoqué un point de conflit qu'ils ont eu avec les studios, un détail qui se révèle aussi étonnant qu'instructif.

David Leitch raconte ainsi que, alors qu'ils étaient tout près de lancer le tournage de John Wick, ils ont reçu cette exigence : que John Wick rase sa barbe. En effet, ce qui est un élément constitutif de son personnage pour ses créateurs est apparu comme un frein à la distribution internationale du film. Pour les studios, et comme rapporté par David Leitch, Keanu Reeves devait "être rasé de près pour l'international !".

Les réalisateurs ont tenu bon

Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, après une série d'échecs, Keanu Reeves dispose d'une popularité construite sur ses rôles dans Point Break, Speed et la saga Matrix. Soit des films dans lesquels son personnages est parfaitement glabre. Sans barbe, son âge est moins marqué. Et Keanu Reeves est ainsi plus reconnaissable et identifiable.

Chad Stahelski a expliqué :

Nous essayions de faire une sorte de mythologie grecque moderne. Ce n'est pas mainstream. Et on voulait faire quelque chose de cool avec Keanu. (...) Et je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais à l'époque on nous expliquait qu'il ne fallait pas couvrir le visage de son acteur principal avec une barbe.

Le réalisateur a ensuite raconté que, ressentant qu'ils ne pouvaient pas être virés, ils ont commencé le tournage de John Wick avec Keanu Reeves barbu et que, lorsque les producteurs ont vu les premiers rushs, "ils ont adoré".

Devenu aujourd'hui une saga très profitable et très populaire, l'univers John Wick compte quatre films principaux, une série et un spin-off avec Ana de Armas prévu pour le 4 juin 2025. Et c'est grâce à toutes ses différences et cette volonté de ne pas faire de compromis - dont cette apparence directement inspirée des films noirs américains des années 70 et de personnages mythologiques - que le succès continue d'être au rendez-vous.