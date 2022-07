John Wick : le personnage joué par Keanu Reeves aurait pu être bien différent

Saga ayant révolutionné l’univers des films d’action au milieu des années 2010, « John Wick » est devenu quasi-indissociable de son interprète Keanu Reeves. La preuve avec cette révélation extraite d’un nouveau livre consacré aux coulisses de la franchise.

John Wick : le retour du VRAI film d’action

On ne le dit sans doute pas assez, mais avant que le premier opus de John Wick débarque dans les salles, le cinéma d’action old school recherchait un vrai second souffle. Vous savez, ce cinéma où un homme seul castagnait des figurants par dizaines. En effet, s’il a dominé les années 80 et 90 avec des stars comme Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme ou bien Steven Seagal, ce cinéma s’est quelque peu éteint à l’horizon des années 2000, modifié ou remplacé par d’autres films d’action plus modernes.

On parle de films de super-héros (Avengers), de bagnoles (Fast & Furious) ou bien des films d’espionnage (saga James Bond version Daniel Craig, Mission Impossible, Jason Bourne). En clair, le cinéma d’action à l’ancienne se fait rare, peu importe que Sly tente de le faire revivre avec sa saga Expendables.

Last Action Hero ©Columbia Pictures

Cependant, au début des années 2010, le scénariste Derek Kolstad développe un script intitulé Scorn, l'histoire d'un tueur à gages sortant de sa retraite pour se venger. Inspiré par les films néo-noirs, il voit son projet rejoindre la fameuse black list des meilleurs scénarios encore non produits par Hollywood. Lionsgate s’empare ainsi du scénario et place deux réalisateurs encore novices sur le film : Chad Stahelski et David Leitch. Ces deux anciens cascadeurs ont toutefois de l’expérience dans les scènes de baston et sont surtout des férus du cinéma d’action à l’ancienne, qu’il soit américain ou asiatique. Surtout, ils ont une parfaite idée de qui jouerait le protagoniste de leur film : Keanu Reeves.

La suite, on la connaît : John Wick est un énorme succès. Plusieurs suites verront le jour, sans compter des spin-offs en préparation. Quant à Keanu Reeves, il opère un impressionnant comeback au premier plan.

Old Wick

Dans un nouveau livre consacré au furieux tueur à gages et intitulé They Shouldn't Have Killed His Dog: The Complete Uncensored Oral History of John Wick, Gun Fu, and the New Age of Action, les écrivains Edward Gross et Mark A. Altman révèlent qu’à l’origine Derek Kolstad imaginait un homme beaucoup plus âgé lorsqu’il a écrit le scénario. Le producteur de la saga, Basil Iwanyk, le confirme via ce livre :

L'un de mes meilleurs amis m'a envoyé ce scénario de Derek Kolstad intitulé Scorn. Le rôle principal était un homme de 75 ans, qui avait pris sa retraite il y a 25 ans. C'était amusant de voir une espèce de Clint Eastwood botter des culs. Je me suis alors dit : « D'accord, il y a probablement un ou deux noms qui peuvent jouer ce rôle : Clint Eastwood et Harrison Ford.

John Wick (Keanu Reeves) - John Wick ©Lionsgate

Cependant, ce ne sont finalement pas les deux stars de légende qui sont choisies. Pourquoi ? Parce qu’il est conseillé à Iwanyk de miser plutôt sur Keanu Reeves. Et ce, malgré le fait que l’acteur n’avait plus rien fait de notable depuis un moment, et que ses deux derniers films d’action, Man of Tai’Chi et 47 Ronin, avaient été des flops commerciaux. Le producteur propose tout de même le rôle de John Wick à l'acteur qui accepte rapidement au vu du potentiel du projet ainsi que du personnage dont le passé meurtri le touche personnellement.

Selon Kolstad, tel qu’il le dit dans le livre, c'est le comédien lui-même qui a tellement aimé le scénario qu'il a remanié le personnage pour qu'il puisse le jouer et en faire une version plus jeune :