John Woo en dit plus sur ses futurs projets cinématographiques

Réalisateur de légende, John Woo avait disparu des radars ces dernières années. Avant de réapparaître en novembre dernier avec un projet de film hollywoodien : "Silent Night". De passage à Montréal pour le festival Fantasia, le metteur en scène chinois livre plus d’informations sur ce nouveau projet, parmi d'autres...

John Woo : le maître du cinéma d’action hongkongais

Depuis bien des décennies, l’industrie cinématographique hongkongaise a montré son talent et son influence au reste du monde. Toutefois, rares sont les artistes qui ont pu à la fois connaître le succès sur leurs terres et aux Etats-Unis. John Woo fait partie de ces exceptions, étant à la fois respecté dans l’Empire du Milieu et Outre-Atlantique. En effet, ce dernier est révélé au milieu des années 80 lorsqu’il réalise Le Syndicat du Crime, dans lequel il collabore pour la première fois avec celui qui deviendra son acteur fétiche : Chow-Yun Fat.

Le Syndicat du crime ©Film Workshop

Les deux hommes brillent ainsi aux yeux du monde, devant et derrière la caméra. Et ce grâce à des chefs-d’œuvre tels que The Killer et À toute épreuve. Le style de John Woo très tape-à-l’œil, axé sur des ralentis et des gunfights stylisés suscitent l'intérêt des festivals internationaux et des réalisateurs américains qui feront sa publicité (tels que Martin Scorsese et Quentin Tarantino).

Devenu roi du cinéma d’action hongkongais, John Woo se donne alors pour défi de devenir un réalisateur marquant à Hollywood. Si les débuts sont compliqués (son Chasse à l’Homme avec Jean-Claude Van Damme connaît des retours mitigés), il connaît plus tard le succès avec Broken Arrow, Volte/Face et Mission Impossible 2.

Mais, par la suite, il multipliera les flops, au point de revenir en Chine pour renouer avec le succès grâce à Les Trois Royaumes.

Ces dernières années, John Woo s’est fait très rare, ses dernières productions se révélant très anecdotiques. C’est pour cela que son passage au festival du film de Fantasia est un véritable événement.

Le retour du Roi

Présent à Montréal pour recevoir un prix d’honneur pour l’ensemble de sa carrière, John Woo en a profité pour donner un entretien exclusif à Deadline, entre les projections de ses films A toute épreuve et Volte/Face. Il y a quelques mois, le réalisateur avait surpris son monde en annonçant son retour à Hollywood avec le film Silent Night, porté par Joel Kinnaman.

Godlock (Joel Kinnaman) - Silent Night ©Thunder Road Pictures

Avouant en interview que sa motivation pour faire ce film était liée au fait qu’il ne recevait aucun projet véritablement intéressant en Chine (sa dernière réalisation remonte à 2017 avec Manhunt), il reconnaît toutefois avoir accepté le script de Silent Night, car ce dernier ne comportait aucun dialogue.

Se montrant assez pessimiste sur l’état actuel du cinéma hongkongais qui manque de financement et de créativité selon lui, le cinéaste entend toutefois réaliser un film qui fera le pont entre la culture chinoise et celle d’Occident. Il est vrai que dans une actualité où les relations sino-américaines n’ont jamais été aussi mauvaises, un film comme celui-ci serait le bienvenu :

Il y a quelques histoires sur lesquelles je travaille. L'une d’entre elles est inspiré d’une histoire vraie : celle d’un Chinois, Dean Lung, qui travaillait comme domestique à New York dans les années 1870. Il a fait don de toutes ses économies à l'Université de Columbia afin qu'elle puisse mettre en place des cours de langues et de culture chinoise. Puis il a convaincu son maître d’être également donateur. Aujourd’hui, il a toujours sa photo affichée à Columbia, et les cours existent encore. Espérons que des histoires comme celle-ci pourront permettre aux deux camps de se comprendre.

Remake d’un film culte attendu

Au cours de son entretien, John Woo est également revenu sur un autre de ses projets très attendu par ses fans : le remake américain de The Killer. Sorti en 1989, le long-métrage avait fait l’effet d’une bombe à l’international, influençant des cinéastes tels que Quentin Tarantino et Robert Rodriguez.

33 ans plus tard, le réalisateur avait annoncé en mai dernier qu’une nouvelle version de son chef-d’œuvre serait réalisée par lui-même et diffusée sur le service de streaming américain Peacock. Avec Lupita Nyong’o dans le rôle principal ? Là encore, John Woo se montre très transparent :