John Woo fait un retour explosif, découvrez le trailer de "Silent Night"

John Woo va à nouveau tout faire exploser avec "Silent Night", son prochain film après six ans d'absence et dans lequel Joel Kinnaman joue un père qui veut se venger des responsables de la mort de son fils. Voici la première bande-annonce

John Woo revient six ans après Manhunt

Voilà longtemps qu'on n'a pas vu John Woo à son meilleur. Pourtant, le réalisateur chinois a marqué les esprits des cinéphiles aussi bien avec ses films d'action hongkongais (Le Syndicat du crime, The Killer) que ses productions américaines (Volte-Face, Mission Impossible 2). Son style si particulier, qui notamment rend iconique ses personnages, fait qu'on apprécie même certains de ses longs-métrages de moins bonne qualité. On a par exemple une affection particulière pour son Broken Arrow (1996).

Joel Kinnaman - Silent Night de John Woo ©Lionsgate

Dès lors, même si le dernier film du cinéaste, Manhunt (2017), n'avait rien de mémorable, on ne cache pas une certaine attente avec Silent Night, qui marque le retour de John Woo après six ans d'absence. Rien ne dit qu'il s'agira d'un chef-d'œuvre, mais la bande-annonce dévoilée (vidéo en une d'article) donne le ton !

Joel Kinnaman très énervé dans la bande-annonce de Silent Night

Silent Night verra Joel Kinnaman se lancer dans une vendetta explosif. Comme on peut le voir dans le trailer, l'acteur de The Suicide Squad (2021) interprète dedans un père détruit par la mort de son fils, victime collatérale d'une fusillade entre deux gangs. Il décide alors de retrouver les responsables et les tuer tous, jusqu'au dernier. Rien de bien original sur le papier. Sauf que John Woo ajoute à son film de vengeance un détail intéressant, à savoir ne pas utiliser de dialogue.

Un concept qu'on a pu voir récemment avec le thriller Traquée (sur Disney+), et qui semble être justifié ici par la blessure du héros à la gorge qui l'empêche de parler. Joel Kinnaman se montre habité et nerveux comme on l'aime. Tandis que John Woo se fait plaisir avec de violentes fusillades sanglantes. Et si, en plus, le réalisateur parvient à y ajouter un vol de colombes au ralenti, on sera ravi !

Il n'y a pour l'instant pas de date de sortie en France pour Silent Night. Aux États-Unis, le public pourra le découvrir en salles le 1er décembre. De plus, rappelons que John Woo a déjà un autre projet avec The Killer, le remake de son propre film qui sera cette fois porté par Omar Sy et Nathalie Emmanuel et dont la production a commencé.