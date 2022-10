Johnny Depp : le tournage du film de Maïwenn se passerait très mal

Le nouveau film de Maïwenn, "Jeanne du Barry", dans lequel Johnny Depp incarne Louis XV, est actuellement en tournage. Un tournage qui ne se passerait pas si bien en raison de rapports compliqués entre l'acteur et la réalisatrice.

Johnny Depp en Louis XV pour Maïwenn

Le prochain film de Maïwenn est un projet pour le moins étonnant. Après ADN, la réalisatrice a décidé de s'attaquer à un récit historique avec Jeanne du Barry. Le film sera donc centré sur la célèbre favorite du roi Louis XV. Pour rappel, elle resta aux côtés du roi entre 1768 et 1774, avant d'être guillotinée le 9 décembre 1793. Pour incarner une telle figure, Maïwenn ne s'est pas trop compliquée la vie et s'est offert le rôle.

On retrouvera également au casting Noémie Lvovsky, Benjamin Lavernhe, India Hair ou encore Melvil Poupaud. Mais le nom qui avait le plus surpris est bien celui de Johnny Depp. C'est la star américaine qui a été choisie par Maïwenn pour incarner ni plus ni moins que le roi Louis XV !

Rappelons que l'acteur américain était ces dernières semaines sous les feux des projecteurs avec Amber Heard en raison de leur procès pour diffamation. Une affaire extrêmement médiatisée qui s'est conclue le 1er juin. Amber Heard a alors été condamnée à verser 10 millions de dollars de dommages-intérêts compensatoires et 350 000 dollars de dommages-intérêts punitifs. Tandis que Johnny Depp a lui été condamné à payer 2 millions de dollars de dommages-intérêts compensatoires et 0 dollar de dommages-intérêts punitifs.

Johnny Depp

Bonne ambiance sur le plateau de Jeanne du Barry

Cette histoire de procès derrière lui, on pensait que Johnny Depp allait se faire plutôt discret. Seulement voilà qu'on apprend que le tournage de Jeanne du Barry ne se passerait pas très bien. Bernard Montiel, le chroniqueur de Touche pas à mon poste !, a en effet révélé dans l'émission du 4 octobre (via Elle) qu'il y aurait actuellement des tensions entre l'acteur et la réalisatrice. La faute en premier lieu à Johnny Depp, semble-t-il, qui aurait trop souvent tendance à ne pas se présenter sur le plateau de tournage. Une attitude qui énerverait logiquement la cinéaste.

J’ai eu des échos et c’est très sérieux. C’est (Johnny Depp) un excellent acteur quand il vient sur le plateau. Sauf que parfois, l’équipe est prête à 6 heures du matin et personne ne vient. Après, Maïwenn, la réalisatrice, se fâche et le lendemain, c’est elle qui ne vient pas, (tandis que) Johnny Depp vient.

Leurs rapports se seraient "détériorés au fil des semaines" et il y aurait eu de vrais problèmes entre Maïwenn et Johnny Depp.

Ça se passe très mal. Ils s’engueulent en permanence.

Heureusement, le tournage aurait bien avancé et pourrait se terminer d'ici quelques jours. Néanmoins, l'ambiance délétère du tournage pourrait se ressentir sur le résultat final de Jeanne du Barry. Sans parler de la promotion du film qui en serait forcément impactée. On en saura plus prochainement une fois la production bouclée. Pour l'instant, aucune date de sortie dans les salles n'a été annoncée.