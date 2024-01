Johnny Depp dirige Al Pacino dans les premières images de Modi

Johnny Depp sera prochainement de retour sur les écrans avec "Modi", film biographique sur deux jours de la vie de l'artiste italien Amedeo Modigliani et dont il vient de terminer le tournage. Des images des coulisses ont été dévoilées, où on le voit notamment diriger Al Pacino.

Johnny Depp se montre en réalisateur

Après avoir tenu le rôle de Louis XV dans Jeanne du Barry de Maïwenn, présenté en grande pompe au Festival de Cannes 2023, Johnny Depp poursuit son retour dans l'industrie du cinéma, après plusieurs années à son ban. Et pour peut-être ne pas trop capter la lumière lui-même, c'est ainsi dans le rôle de réalisateur qu'on le retrouve pour Modi, sa nouvelle et première réalisation depuis The Brave en 1997.

Johnny Depp sur le tournage de Modi ©Leo Pinter

Modi est un film biographique, adapté de la pièce de théâtre de Dennis McIntyre, qui raconte deux jours très chaotiques de l'artiste italien Amedeo Modigliani alors qu'il se trouve à Paris dans les années 1910. Pour ce film, Johnny Depp a dirigé un casting composé de Riccardo Scamarcio - dans le rôle de Modigliani -, Antonia Desplat, Stephen Graham, Luisa Ranieri et Sally Phillips, Bruno Gouery, Ryan McParland et Al Pacino.

Tournage terminé pour Modi

Modi a terminé récemment son tournage, et c'est à cette occasion que quelques images, où on peut voir l'acteur et réalisateur au travail avec ses acteurs, ont ainsi été dévoilées, et que Johnny Depp a pris la parole.

Tournage de Modi ©Sam Sarkar

Embarquer sur ce voyage cinématographique en tant que réalisateur de "Modi" a été une expérience incroyablement épanouissante et transformatrice. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude à tout l'ensemble du casting, de l'équipe, et aux producteurs pour la constance de leur engagement et de leur créativité. À Al, qui a demandé à ce que je fasse le film - comment refuser quoi que ce soit à Pacino ? -, ma sincère reconnaissance pour avoir généreusement apporté son talent et sa dédication à ce projet. "Modi" est un témoignage de l'esprit collectif du cinéma indépendant, et je suis ravi de présenter cette histoire unique et fascinante au monde.

Pour le moment, aucune date de sortie n'a été annoncée, mais il est probable que Modi puisse arriver dans les cinémas dans le courant de l'année 2024.