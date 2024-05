"Si ça dépendait de moi…" : Johnny Depp de retour pour le nouveau film Pirates des Caraïbes ?

Le sixième volet de la célèbre saga Pirates des Caraïbes est actuellement en développement. Si cet épisode a été annoncé comme un reboot avec de nouveaux personnages, le producteur Jerry Bruckheimer regrette l'absence de Johnny Depp.

Pirates des Caraïbes 6, un renouveau pour la saga

Pourrait-on voir Johnny Depp dans le prochain film Pirates des Caraïbes ? La question laisse songeur après toutes les péripéties entourant le reboot de la franchise et l’avenir incertain de l’interprète de Jack Sparrow à Hollywood. Malgré tout ce remue-ménage en interne, les choses ont l’air d’avancer pour le sixième opus de la saga. Son producteur, Jerry Bruckheimer, avait apporté quelques précisions lors d’un entretien avec Comicbook.com fin mars.

Ce film, dont on ne sait pas grand-chose, doit être le premier d’une nouvelle franchise qui mettra à l’honneur de nouveaux personnages et donc de nouveaux acteurs. "C'est plus facile à monter parce qu'il n'est pas nécessaire d'attendre certains acteurs", s’était justifié Jerry Bruckheimer.

Dans une nouvelle interview accordée à Entertainment Weekly, ce dernier a indiqué que Jeff Nathanson était attaché à l’écriture du scénario du nouveau film. Jeff Nathanson n’est pas un inconnu de la saga de Disney, puisqu’il avait déjà œuvré sur le scénario de Pirates des Caraïbes : La Vengeance de Salazar, réalisé par Joachim Rønning et Espen Sandberg en 2017.

Jerry Bruckheimer regrette l'absence de Johnny Depp

Les choses avanceraient donc pour le mieux selon Jerry Bruckheimer, qui ne mâche pas ses mots sur le premier jet de l’histoire : "Je pense qu'il a tout compris", dit-il en évoquant le travail de son scénariste. "Il a écrit un troisième acte incroyable. Nous devons juste affiner le premier et le deuxième et ensuite nous y arriverons. Mais il a écrit un très, très bon troisième acte ».

Pour l’instant, encore difficile d’imaginer un Pirates des Caraïbes 6 sans son personnage principal, Jack Sparrow, sous les traits de Johnny Depp. Et Jerry Bruckheimer dans cette même interview regrette ne pas pouvoir l'inclure au casting de ce nouveau film :

C’est un reboot, mais si ça dépendait de moi, Johnny Depp en ferait partie. Je l'aime. C'est un bon ami. C’est un artiste incroyable et il a un look unique. Il a créé le capitaine Jack Sparrow.

Si Johnny Depp a très peu de chances de faire son retour dans la saga, qu'en est-il de Margot Robbie ? À l’été 2020, l’actrice de Barbie était annoncée pour mener la nouvelle franchise centrée sur des personnages féminins. Disney avait finalement repoussé l’idée et le script écrit par Craig Mazin (Chernobyl, The Last of Us) et Ted Elliott. Mais là encore, Jerry Bruckheimer n'est pas définitif : "Ce sont deux films différents. Nous espérons les réaliser tous les deux, et je pense que Disney veut vraiment faire celui de Margot aussi".