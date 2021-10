Johnny Guitare sur Arte : les deux actrices principales étaient rivales dans la vie

Considéré comme l’un des rares westerns mettant en tête d’affiche deux femmes, « Johnny Guitare » a connu bon nombre de péripéties dans les coulisses. À commencer par les véritables prises de bec entre les deux actrices principales Joan Crawford et Mercedes McCambridge.

Johnny Guitare : un western féministe

Nicholas Ray fait probablement partie des réalisateurs les plus sous-cotés du cinéma hollywoodien d’après-guerre. En effet, le metteur en scène a permis de magnifier la figure d’anti-héros, avec des personnages totalement marginaux et en constant décalage avec leur époque. Multipliant les films de genre (film noir, péplum), il s’attaque au western en 1954 en livrant la production la plus marquante de sa filmographie : Johnny Guitare.

Le long-métrage suit Vienna, la tenancière d'un saloon qu'elle a eu l’intelligence de construire dans une zone qui devrait être prochainement desservie par une ligne de chemin de fer. Cette femme à la tête dure doit pourtant surveiller ses ennemis, notamment Emma, une riche propriétaire qui possède une haine maladive contre Vienna. Accompagné de son musicien Johnny Guitare et de son amant Dancing Kid, la tenancière fera ce qu’elle sait faire de mieux : lutter.

À noter que Johnny Guitare est tourné durant la terrible époque de la commission McCarthy, durant laquelle une véritable cabale est lancée contre les artistes soupçonnés d’être communistes par le gouvernement américain. Dans l’œil du cyclone pour son supposé lien avec le communisme, Nicholas Ray décide de retranscrire cette période de « chasses aux sorcières » dans son film. Avec le temps, Johnny Guitare est devenu l’un des westerns féministes mythiques. Par ailleurs, plusieurs grands réalisateurs ont multiplié les clins d’œil au film, comme Jean-Luc Godard dans Pierrot le Fou, François Truffaut dans La Sirène du Mississipi, André Techiné dans Barocco ou bien Pedro Almodóvar dans Femmes au bord de la crise de nerfs.

Catfight !

Dans Johnny Guitare, Vienna et Emma se livrent une bataille acharnée. Toutefois, cette haine qui transpire à l’écran, est également due à l’authentique animosité qui existait entre leurs actrices respectives sur le tournage : Joan Crawford et Mercedes McCambridge. Ainsi, la première était considérée comme l’une des plus grandes stars hollywoodiennes de l’époque. Toutefois, McCambridge était la jeune actrice qui montait. Jalouse et se sentant menacée par elle, Joan Crawford dérailla complètement durant le tournage. Ainsi, la haine de l’actrice fut si forte qu’un soir, elle détruisit tous les costumes portés par Mercedes McCambridge dans le film. Il faut également rappeler que cette dernière était l’épouse du producteur Fletcher Markle, ex de… Joan Crawford.

L’actrice de légende ne s’arrêta pas là puisqu’elle menaça de quitter le film si elle n’obtenait pas plus de scènes supplémentaires. Pour palier à sa requête, le scénariste Philip Yordan fut alors engagé. Celui-ci, sous la pression de Crawford, décida que le rôle principal masculin qui était celui de Johnny Guitare, devienne féminin ! C’est ainsi que le personnage de Vienna fut le protagoniste du long-métrage, ce qui fit passer le film dans une véritable dimension féministe. Résultat : le rôle-titre du film passa totalement au second plan, face à la rivalité Vienna-Emma, conclu d’ailleurs par une victoire de la tenancière face à la propriétaire (pour le plus grand bonheur de Joan Crawford).

Johnny Guitare ©Republic Pictures

Par la suite, Nicholas Ray se jura de ne plus jamais travailler avec la comédienne, la jugeant complètement folle et totalement ingérable. Quand on connaît la guerre folle que Joan Crawford s’était livrée avec une autre actrice de légende Bette Davis (rivalité retranscrite sur petit écran dans la série Feud), on ne s’en étonnera pas.