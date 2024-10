Joker 2 : des critiques négatives et un début décevant au box-office

S’il était l’un des films les plus attendus de l’année, "Joker : Folie à Deux" a effectué un démarrage décevant dans les salles françaises. Il a également essuyé de mauvaises critiques de la part des journalistes et du public l’ayant vu.

Une réception difficile pour Joker : Folie à Deux

Depuis ce mercredi 2 octobre, Arthur Fleck, toujours incarné par Joaquin Phoenix, est de retour dans les salles françaises. Dans Joker : Folie à Deux, le personnage est cette fois accompagné de Harley Quinn, jouée pour la première fois par Lady Gaga. Étant donné le carton du premier film, Joker : Folie à Deux était l’un des longs-métrages les plus attendus de l’année. Malheureusement pour lui, le film de Todd Phillips doit faire face à de mauvaises critiques.

Sur Rotten Tomatoes, il n’a pour le moment qu’un très faible score. Les 166 journalistes ayant partagé leur avis sur le film ne lui donnent que le score de 39%. C’est même pire parmi les avis de plus de 500 spectateurs, puisque le score du long-métrage est de seulement 37% à ce jour.

Le film démarre largement moins bien que son prédécesseur

Quant aux résultats de Joker 2 au box-office, ils sont également décevants pour le moment. En France, selon des chiffres partagés par le compte X @boxofficefr, le long-métrage n’a fait « que » 131 948 entrées pour son premier jour en salles. Le film de Todd Phillips a donc effectué seulement le douzième meilleur démarrage de l’année. Une déception lorsque l’on prend en compte l’attente que le film avait généré avant sa sortie. Surtout, la comparaison avec son prédécesseur est peu flatteuse. Pour son premier jour en salles, Joker avait attiré plus de 291 000 spectateurs.

Des chiffres peu encourageants pour la suite

Avec une telle réception, il y a de quoi être inquiet pour Joker : Folie à Deux. Les critiques ne vont pas encourager les spectateurs à aller le voir. Et cela ne s’applique pas qu’en France. Là encore, le film pourrait souffrir de la comparaison avec son prédécesseur. D’après Box Office Mojo, Joker avait rapporté en tout plus d’1 milliard de dollars dans le monde. On peut penser que les chiffres de sa suite seront très inférieurs. On pourra déjà en avoir une indication lorsque l’on saura combien le film aura rapporté à la fin du week-end à venir en Amérique du Nord. Le premier avait récolté plus de 96 millions en un week-end.