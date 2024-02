Joker 2 : Warner mise très gros sur le film avec des chiffres qui donnent le tournis

"Joker : Folie à Deux" est un énorme projet pour Warner Bros. comme en témoignent les récents chiffres annoncés par Variety concernant le budget du film mais aussi les salaires de ses deux stars : Joaquin Phoenix et Lady Gaga. Une grosse prise de risques pour le studio ?

Joker 2 : une suite à l'ambition démesurée

Warner Bros. semble avoir une immense confiance dans Folie à Deux, la très attendue suite de Joker, qui arrivera au cinéma en octobre prochain.

Comme dévoilée par Variety, ce film, toujours mis en scène par Todd Phillips, possède un budget de 200 millions de dollars (et non plus de 150, comme annoncé au départ). Une somme qui se rapproche des budgets des blockbusters classiques consacrés aux super-héros avec une débauche d'effets spéciaux, et moins de ceux davantage orientés "auteurs" comme l'était le premier film. Pour rappel, celui sorti en 2019 possédait un budget de 60 millions de dollars et avait rapporté un milliard de dollars de recettes au box-office mondial.

Côté salaires, Variety indique une enveloppe de 20 millions de dollars pour Joaquin Phoenix qui reprend le rôle d'Arthur Fleck/Joker, et 12 millions de dollars pour Lady Gaga, attendue dans la peau d'Harley Quinn. Pour le premier film, Phoenix n'avait empoché "que" 4,5 millions de dollars (et avait raflé un Oscar).

Un gros risque ?

Même si l'intrigue n'a pas encore dévoilée, Joker : Folie à Deux devrait explorer en profondeur la relation entre le Joker et Harley Quinn, deux âmes perdues unies par leur folie commune dans l'asile d'Arkham. Le film devrait s'articuler autour de leur rencontre et de l'évolution de leur relation toxique, le tout enveloppé dans une esthétique de comédie musicale (même s'il y aura peu de moments chantés).

Toutefois, le projet vient avec son lot de défis, notamment le risque associé aux comédies musicales, un genre qui ne garantit pas le succès commercial. L'exemple récent de La Couleur pourpre, qui a entraîné une perte de 40 millions de dollars pour Warner, souligne les enjeux financiers élevés.

Pour être rentable, Joker : Folie à Deux devra rapporter le double de son budget, soit au minimum 400 millions de dollars au box-office mondial. Comme pour le premier film, le bouche-à-oreille devrait être crucial pour son succès en salles.

C'est en tout cas un excellent signal de la part de Warner Bros. qui semble prêt à aligner les billets verts pour des projets ambitieux comme la suite de Joker.