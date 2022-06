Joker 2 : la suite est confirmée et le titre dévoilé

Dans les tuyaux depuis un bon moment, la suite de "Joker" se confirme plus que jamais ! Todd Phillips a révélé qu'un script avait été écrit et il nous dévoile par la même occasion le titre officiel. Un titre qui ne va d'ailleurs pas manquer de faire naître quelques rumeurs...

Le Joker va faire son retour !

Joker a été l'un des principaux succès financiers de l'année 2019 avec 1.074 milliard de dollars récoltés à travers le monde. Un score impressionnant pour un projet en lequel Warner ne croyait pas forcément. Todd Phillips a choisi de se focaliser sur le populaire méchant de l'univers Batman, en racontant ses origines. Une idée qui aurait pu faire du mal au mythe si l'entreprise avait été ratée. On se rappelle que quelques années auparavant, l'incarnation de Jared Leto avait provoqué la colère des fans.

Ici, c'est Joaquin Phoenix qui s'est emparé du rôle, pour un résultat saisissant. Il faut dire aussi qu'on n'attendait pas Todd Phillips à un tel niveau de maîtrise, alors qu'il était jusqu'à alors un réalisateur de comédies.

Joker ©Warner Bros/DC

Un tel succès financier et critique ne pouvait que déboucher sur une suite. Il y aura eu des rumeurs insistantes et différents rapports en provenance de la presse américaine. L'affaire se concrétise enfin de manière officielle car le co-scénariste et réalisateur du premier volet vient de publier sur son compte Instagram une photo du script. On y découvre que cette suite se nomme Joker : Folie à deux. Elle sera toujours écrite par le tandem Todd Phillips/Scott Silver. Un second cliché nous permet de voir Joaquin Phoenix avec le scénario dans les mains :

Harley Quinn va-t-elle entrer dans la danse ?

Nous nous demandions jusqu'à présent ce qu'une suite pouvait raconter tant les possibilités étaient nombreuses puisqu'Arthur Fleck s'était transformé en Joker. Le titre nous lâche un énorme indice qui semble indiquer qu'il va être accompagné de quelqu'un. Un nom nous vient forcément en tête : Harley Queen. La célèbre compagne du héros pourrait être celle qui va être introduite dans cette suite.

Ce choix de titre fait déjà monter la hype du côté du public, qui espère voir débarquer le pendant féminin du Joker. Une éventualité qui a du potentiel, surtout si le personnage est traité avec autant de brio qu'Arthur Fleck. Harley Quinn est, dans les comics, une ancienne psychiatre d'Arkham qui sombre dans la folie. Nous pourrions avoir exactement la même trajectoire ici ou une revisite plus originale. En attendant d'en savoir plus, on se réjouit de savoir que le projet progresse. Si aucune date de sortie n'est encore planifiée, nous devrions en apprendre bien davantage dans les mois à venir.