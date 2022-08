Joker 2 : le film a droit à un budget XXL

Sorti en 2019, "Joker" n'avait pas seulement été un succès critique. Il avait également explosé le box-office. Devant l'ampleur du succès, la Warner n'a pas hésité à préparer un second opus... et à y mettre le prix.

Joker : le succès qu'attendait la Warner

Au début des années 2010, la Warner voulait concurrencer Disney et le MCU via son rival DC et un univers cinématographique partagé entre tous les films. Malheureusement, très rapidement, le projet connaît de nombreuses difficultés, la faute à des longs-métrages mauvais (coucou Suicide Squad), des envies de copier l'humour Marvel sans succès (hello Justice League) et une campagne de dénigrement massif de la part des fans de la licence (salut Zack Snyder's Justice League). Qui aurait cru que l'énorme succès de l'entreprise vienne de Joker, un film qui n'a rien à voir avec le DCEU et qui se présente comme un essai suicidaire de concilier film d'auteur et origin story d'un personnage de comics ?

À l'arrivée, le film de Todd Phillips, porté par l'interprétation magistrale de Joaquin Phoenix, est plébiscité par la presse comme rarement cela l'a été pour un film de ce genre. L'interprète du Joker est d'ailleurs couronné du premier Oscar de sa carrière. Côté box-office, il atteint le milliard symbolique de dollars de recettes, devenant ainsi le film classé R-rated à avoir été le plus visionné au cinéma.

Devant le triomphe, la Warner n'avait donc pas le choix : offrir un second opus au film de Todd Phillips. Intitulé Folie à deux, il se situera en grande partie à l'asile d'Arkham et verra le Joker rencontrer pour la première fois sa "dulcinée" : Harley Quinn (qui sera jouée par Lady Gaga)

La Warner mise tout

Alors que la Warner restructure son organigramme tant bien que mal et abandonne sa politique d'envoyer très rapidement ses superproductions vers le streaming, Variety nous apprend que Joker : Folie à deux sera LE projet sur lequel mise la société pour ces deux prochaines années. Dès lors, dépenser sans compter sera le maître mot pour ce film.

Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) - Joker ©Warner Bros.

Pour commencer, Joaquin Phoenix et Todd Phillips devraient toucher un cachet de 20 millions de dollars chacun, tandis que Lady Gaga en touchera 10. En plus de cela, le budget accordé au réalisateur sera doublé, voire triplé par rapport au long-métrage de 2019 et est pour le moment chiffré à 150 millions de dollars. Rappelons en effet que Joker n'avait coûté qu'environ 55 millions de dollars. Un budget bien maigre en comparaison avec ceux accordés à la plupart des blockbusters. Cette augmentation est notamment due à certaines séquences annoncées comme complexes, tels que certains passages musicaux chantés par les acteurs.

Une chose est sûre : on a hâte de voir le résultat. Joker : Folie à deux sortira le 4 octobre 2024.