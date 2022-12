Joker 2 : le tournage a débuté, une première image dévoilée

« Joker : Folie à deux », la suite du film porté par Joaquin Phoenix, vient de dévoiler sa toute première image. Un cliché inédit qui accompagne le lancement du tournage, toujours sous la direction du réalisateur Todd Phillips.

Joker : un succès inatendu

En 2019, la Warner et DC Studios nous offraient le tout premier film adapté des comics DC centré sur un super-vilain. Et qui de mieux que le Joker pour ce coup d'essai ? Ainsi, les studios ont laissé de côté Jared Leto (qui incarne depuis 2016 le Joker dans le DC Extended Universe, désormais appelé le DC Universe), pour proposer une toute nouvelle lecture du clown de Gotham. Réalisé par Todd Phillips, Joker est déconnecté du DCU, et se concentre sur les origines du Prince du Crime.

Joaquin Phoenix - Joker ©Warner Bros.

Devant la caméra de Todd Phillips (Very Bad Trip, Date Limite, War Dogs), c'est le talentueux Joaquin Phoenix qui incarne le Joker. Également porté par Robert De Niro et Zazie Beetz, le long-métrage a rencontré un succès critique et populaire impressionnant. Joker a reçu 11 nominations aux Oscars (dont Meilleur film) et remporté deux statuettes : Meilleur musique et Meilleur acteur pour Joaquin Phoenix. Côté box-office, ce fut également un énorme succès puisque le long-métrage a engrangé plus de 1 milliard de dollars de recettes dans le monde (pour un budget de 55 millions). Des résultats qui prouvent que l'univers DC n'a pas besoin d'un univers connecté comme le DCU pour proposer des œuvres marquantes.

Joker : Folie à deux - première image

Face à ce triomphe, la Warner a donné son feu vert pour une suite. Todd Phillips est de retour derrière la caméra, tandis que Joaquin Phoenix et Zazie Beetz reprennent tous les deux leur rôle. Le reste de la distribution présentera notamment Brendan Gleeson dans un rôle encore tenu secret, et surtout Lady Gaga dans la peau d'Harley Quinn.

Pour accompagner le premier jour de tournage, Todd Phillips a partagé la toute première photo de Joker : Folie à deux. Il a en effet publié sur son compte Instagram une image de Joaquin Phoenix en train de se faire raser par une blouse blanche. Un cliché qui suggère que le Joker est enfermé à l'asile Arkham, et qu'il est entretenu par un aide-soignant.

Il devrait logiquement, comme dans les comics, rencontrer Harley Quinn à l'occasion de son incarcération entre les murs de la célèbre prison de Gotham. Joaquin Phoenix semble une fois de plus avoir perdu énormément de poids pour entrer dans la peau du clown décérébré. Rendez-vous le 2 octobre 2024 pour découvrir la suite des aventures de Joker, qui seront une fois de plus classées R (interdit aux moins de 16 ans aux Etats-Unis).