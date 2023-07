Joker 2 : l'étrange comportement de Lady Gaga sur le tournage

Lady Gaga incarne Harley Quinn dans la suite de Joker intitulée "Joker : Folie à Deux". Et son comportement sur le tournage a étonné le directeur photo du long-métrage, qui s'est confié dans une interview.

Joker 2 : l'intrigant Folie à Deux

Sorti en 2019, le film Joker avait mis tout le monde d'accord. Après avoir raflé le Lion d'Or à la Mostra de Venise, le long-métrage mettant en scène Joaquin Phoenix dans le rôle d'Arthur Fleck, avant qu'il ne devienne l'ennemi de Batman, avait séduit aussi bien le public que les critiques.

Avec des recettes mondiales s'élevant à plus d'un milliard de dollars, Warner Bros. a rapidement décidé de mettre en route une suite. Toujours mis en scène par Todd Phillips, et portée par Joaquin Phoenix, le long-métrage mettra également en scène la célèbre Harley Quinn, cette fois incarnée par Lady Gaga. Intitulé Joker : Folie à Deux, le film se trouve actuellement en post-production, et sortira au cinéma le 2 octobre 2024.

La particularité de cette nouvelle aventure est qu'elle contiendra de nombreuses scènes chantées, à la manière d'une comédie musicale. Le choix de Lady Gaga prend alors tout son sens.

Lady Gaga (Harley Quinn), Joaquin Phoenix (Arthur Fleck) - Joker : Folie à Deux © Warner Bros. Pictures

Un comportement qui étonne

Lady Gaga a la réputation d'aller très loin sur un tournage pour se plonger pleinement dans la psychologie des personnages qu'elle incarne. Et Joker 2 ne fait pas exception, bien au contraire.

Pour incarner au mieux la torturée Harley Quinn, Lady Gaga se serait totalement coupée du monde extérieur, y compris entre les prises. C'est ce qu'a confié le directeur photo du film, Lawrence Sher, dans une interview donnée au podcast The Trenches Talk (via Variety). Il indique qu'il n'a jamais rencontré la "vraie" Lady Gaga et qu'il s'adressait à elle en l'appelant "Lee" (probablement en clin d'oeil à Harleen "Harley" Quinzel) :

Étrangement, j'avais l'impression de ne jamais l'avoir rencontrée, même pendant les essais maquillage/coiffure (...) Je disais à mon équipe : "Je n'arrive pas à percer le mystère. Soit elle me déteste, soit nous nous détestons l'un l'autre. Il y a quelque chose d'étrange qui se passe ici" (...) je ne lui parlais pratiquement pas (...) et un jour, l'assistant réalisateur m'a dit "Stef apprécierait si tu l'appelais Lee sur le plateau". Et c'est ce que j'ai fait. À partir de là, tout a changé, notre connexion a changé. Je me suis dit "bon ok, tout va bien, cool".

Si l'intrigue est pour l'instant gardée secrète, le film devrait se dérouler en grande partie dans l'asile d'Arkham. Arthur Fleck fera la rencontre de la psychiatre Harleen Quinzel, qui deviendra par la suite la célèbre Harley Quinn.