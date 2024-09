Joker 2 : les premiers avis sont tombés... et c'est compliqué

Il était sans doute trop difficile de ravir autant que "Joker" en 2019. À l'issue de sa présentation à la La Mostra de Venise 2024, "Joker : Folie à deux" recueille en effet essentiellement des avis au mieux mitigés, au pire très déçus.

Joker : Folie à deux déçoit

Présenté là où son prédécesseur, le formidable Joker de 2019, avait triomphé, Joker : Folie à deux était attendu comme un des grands événements de la 81e Mostra de Venise. Il ya 5 ans, Joker y avait fait sensation, repartant du Lido avec le Lion d'or et un plébiscite critique. Malheureusement pour sa suite, il semblerait que celle-ci ne se soit pas montrée au niveau. Et que, pour le moment, ce Joker 2 devrait repartir de Venise avec surtout des avis très mitigés...

En effet, au lendemain de sa présentation, force est de constater que Joker : Folie à deux, film musical dans lequel Lady Gaga en Harley Quinn rejoint Joaquin Phoenix en Arthur Fleck/Joker n'a pas vraiment convaincu. À commencer par David Rooney pour The Hollywood Reporter qui évoque un film "frustrant", "inégal", et écrit :

Pour un film durant 2h15, Joker : Folie à deux semble un peu léger, voire sans saveur. (...) Il tente des associations très larges, des films musicaux de l'âge d'or hollywoodien aux essais d'auteur comme "Coup de coeur", sans parvenir à trouver un modèle qui lui donnerait une véritable forme ou structure.

Du côté d'IndieWire, David Ehrlich se fait plus sévère encore : ""Joker : Folie à Deux" se contente de faire des claquettes pendant la majeure partie de sa durée sans intérêt, enchaînant une série de numéros musicaux décevants qui sont soit trop explicites, soit trop vaguement liés à ses personnages pour exprimer quoi que ce soit."

Variety n'a pas non plus été convaincu par cette "Folie à deux", jugeant ainsi que :

Joaquin Phoenix et Lady Gaga sont à l'affiche d'une comédie musicale jukebox déjantée - mais elle n'est pas assez audacieuse et ne laisse pas assez Joker jouer son rôle de Joker.

Un contrepied qui laisse perplexe

Pour d'autres, le film de Todd Phillips se veut trop "malin" et a choisi de contredire les attentes du public. C'est par exemple l'avis de Nicholas Barber de la BBC qui le juge "décevant" et écrit que : "Todd Phillips semble dire que si vous vous êtes fait avoir par le portrait messianique d'Arthur Fleck dans le premier opus, alors celui-ci se moque de vous."

Même son de cloche du côté de Vanity Fair, convaincu que le film consiste en :

Un doigt d'honneur à quiconque souhaitait trouver quelque chose de pertinent dans cette suite.

Joker : Folie à deux ©Warner Bros. Pictures

Parmi les convaincus, Empire Magazine juge, par les mots de John Nugent, que le film est : "une romance musicale aussi douce et séduisante que possible entre deux psychopathes meurtriers. Son approche étrange ne conviendra pas à tous les fans des comics, mais elle trouve un espoir étrange et tragique qui lui est propre."

Pour The Independent, chez qui Geoffrey Macnab se dit séduit, ""Joker : Folie à Deux" est tout aussi nerveux et dérangeant que son prédécesseur, reproduisant l'idée des villes américaines modernes comme de terrifiantes poudrières perpétuellement sur le point d'exploser."

Ainsi, sans que ce soit une mauvaise chose - et peut-être était-ce la volonté des auteurs, Joker 2 divise très largement, bien loin de l'unanimité de la première réception de Joker qui l'avait mis sur les rails d'un très grand succès critique et commercial. On pourra bientôt en juger soi-même, puisque le film arrive dans les salles françaises le 2 octobre 2024.