Joker 2 : Todd Phillips compare Lady Gaga à un très célèbre criminel

Dans une interview accordée au magazine Empire, le réalisateur de "Joker : Folie à deux" Todd Phillips a expliqué en quoi la performance de Lady Gaga était unique, en la comparant à un responsable d'assassinats très célèbre à Hollywood.

Lady Gaga, plus forte que le Joker ?

Le 2 octobre 2024, Joker : Folie à deux arrivera dans les cinémas français. Ce sera, après sa sélection en compétition à la 81e Mostra de Venise, un événement à bien des égards. Notamment concernant son casting. Puisqu'en plus de Joaquin Phoenix, dont on attend une nouvelle performance mémorable dans la peau du Joker, c'est l'incarnation d'Harley Quinn par Lady Gaga qui sera particulièrement scrutée. Déjà saluée par l'équipe de Joker : Folie à deux, celle-ci semble s'être ainsi mise au niveau de son prestigieux partenaire, et le réalisateur Todd Phillips a récemment témoigné dans les colonnes du magazine Empire du caractère unique de sa performance.

"C'est vraiment son interprétation"

Le réalisateur de la trilogie Very Bad Trip et de Joker a ainsi expliqué :

Bien qu'il y ait des choses dans sa performance qui vont apparaître familières au public, c'est vraiment son interprétation, celle de Scott Silver, et la mienne. Il y a des choses dans ce film concernant Harley Quinn qui sont issues des comic books, mais on les a prises et on les a travaillées pour en faire ce qu'on voulait. Elle (Lady Gaga) a trouvé cette manière par laquelle Charles Manson a été idolâtré par des filles. Cette manière qu'ont parfois les meurtriers emprisonnés de se faire admirer.

La comparaison avec le gourou et criminel Charles Manson, responsable de plusieurs meurtres dont celui de Sharon Tate, assassinée le 9 août 1969, est pour le moins osée. Mais elle en dit beaucoup sur la folie meurtrière et la fascination du chaos qui semblent être au coeur de Joker : Folie à deux. Plus on est de fous plus on rit, et l'association entre Joaquin Phoenix et Lady Gaga devrait proposer aux spectateurs un spectacle à nul autre pareil. Et peut-être offrir à la chanteuse et actrice sa plus grande performance de cinéma, à ce jour. Avec peut-être, à l'horizon, une consécration à la prochaine cérémonie des Oscars...