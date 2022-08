Joker 2 : un teaser confirme Lady Gaga dans le rôle d'Harley Quinn

Sur son compte Instagram, Todd Phillips a partagé une courte vidéo pour annoncer la date de sortie de "Joker : Folie à deux". Des images qui confirment la présence de Lady Gaga au générique, et qui laissent entendre qu'elle devrait incarner Harley Quinn.

Joker Folie à deux : une suite musicale

Lors de sa sortie en 2019, Joker rencontre un immense succès, récoltant plus d'un milliard de dollars de recettes mondiales. En juin dernier, Warner Bros. officialise la suite du film de Todd Phillips. Un deuxième opus pour lequel le réalisateur de Very Bad Trip est toujours aux commandes. Joaquin Phoenix reprend de son côté le rôle d'Arthur Fleck.

Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) - Joker ©Warner Bros.

Dans le premier long-métrage, Fleck est un comique raté et malade qui subit régulièrement des humiliations. Rappelant le Travis Bickle de Taxi Driver et le Rupert Pupkin de La Valse des pantins, ce personnage bascule progressivement dans la folie meurtrière dans les rues de Gotham. Pour sa composition impressionnante, Joaquin Phoenix remporte l'Oscar et le Golden Globe du Meilleur acteur.

Cinq ans après sa première apparition au cinéma, Arthur Fleck sera donc de retour l'an prochain dans Joker : Folie à deux. Et comme le titre l'indique, il ne sera pas seul dans cette suite qui pourrait prendre la forme d'une comédie musicale.

Lady Gaga dans le rôle d'Harley Quinn

Dans une courte vidéo partagée sur Instagram et reprise sur le compte Twitter officiel de Joker, Todd Phillips a confirmé la présence de Lady Gaga dans le film. Le coeur visible sur sa joue alors que l'air de Cheek to Cheek retentit rappelle évidemment le tatouage d'Harley Quinn. Il semble donc confirmer que la comédienne et chanteuse d'A Star is Born prêtera ses traits au personnage culte. Pour le moment, aucun détail n'a été dévoilé sur l'intrigue, hormis le fait que le long-métrage devrait se dérouler en grande partie à l'asile d'Arkham.

Aux États-Unis, Joker : Folie à deux sortira le vendredi 4 octobre 2024. En France, il devrait logiquement débarquer dans les salles obscures le 2 octobre 2024.