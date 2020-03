Joker a bien failli ne jamais sortir dans les salles

"Joker" est sans doute l'un des cartons financiers les plus impressionnants de l'année 2019 au cinéma. Parce que son budget, son sujet et son traitement ne permettaient pas de prévoir qu'il irait aussi haut. La Warner a même envisagé de ne pas sortir le film dans les salles !

Le destin d'un film se joue parfois à rien. Et il arrive fréquemment que les attentes soient dépassées, en mal ou en bien. À chaque nouvelle sortie, chaque producteur fait un nouveau pari. Il y a les propositions assez rassurantes, qui sont vouées à tout exploser au box-office, comme les films Marvel ou les remakes de Disney. Puis il y a des films plus risqués, qui tentent de passer par une voie singulière pour rencontrer le public. C'est le cas de Joker. Quand DC voit que son univers étendu n'est pas bâti sur de bonnes bases, il a été envisagé de faire des films moins chers mais avec une personnalité plus marquée. C'est de là qu'est né Joker, un véritable petit miracle autant artistique que financier. Le film récolte des louages de la part de la presse mondiale, mais aussi du public. Et cet engouement général se traduit par un peu plus d'un milliard de dollars remportés au box-office mondial.

Joker a deux doigts de sortir en digital

La Warner a pourtant hésité pendant un temps pour une sortie dans les salles ! The Wrap révèle que, l'année dernière, le studio s'est posé la question d'un changement de mode de distribution et a envisagé la diffusion via une plateforme de SVOD. Pourquoi ? La crainte que ses résultats soient parasités par des possibles polémiques/incidents autour de son propos. Aux USA, pays où les armes sont quasiment en libre circulation, un détraqué aurait eu vite fait de prendre exemple sur le comportement anti-conformiste d'Arthur Fleck et de se lancer dans une tuerie. On a encore tous en mémoire la tragique séance de The Dark Knight Rises au Colorado, où un tireur a fait irruption dans la salle déguisé en Joker. De plus, les fusillades étaient encore au coeur de l'actualité ces derniers mois, la violence du film aurait pu jouer de mauvais tours à la Warner.

Mais, au final, c'est la sortie classique au cinéma qui a été privilégiée. Lors de sa carrière dans les salles, quelques voix ont essayé d'alerter sur le fait que Joker contenait un message dangereux d'après eux. Heureusement, aucun incident en lien avec le film n'a été à déplorer et la sortie de ce surprenant film DC restera une date qu'il faut retenir. Comme Logan, il montre que le classement R (interdit aux mineurs de moins de 17 ans non accompagnés d'un adulte NDLR) n'est pas un obstacle pour rencontrer le succès et que la formule familiale Marvel n'est pas la seule fiable pour des adaptations de comics.