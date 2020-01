Joker : Bradley Cooper a beaucoup participé au montage du film

Vous avez aimé ? Partagez :

On a beaucoup vanté « Joker » en parlant de son interprète principal, du scénario qui abordait avec intelligence la mythologie Batman ou de la mise en scène, qui épousait les tourments mentaux d’Arthur. Le montage n’est pas non plus en reste, et saviez-vous que Bradley Cooper avait aidé dans ce domaine ?

DC et la Warner n’ont pas été seuls à croire au potentiel de Joker, adaptation libre du personnage connu pour être le vilain le plus célèbre des comics Batman. À la production, des noms comme Martin Scorsese et Bradley Cooper étaient là. Le succès phénoménal du film dans les salles leur prouve qu’ils avaient raison d’y croire. En ce qui concerne le réalisateur de A Star is Born, la fierté doit être encore plus immense. Parce que, comme le révèle Jeff Groth, le monteur, Cooper s’est impliqué dans le montage. C’est lors d’une interview pour Collider qu’on a pu découvrir comment il avait influé sur la post-production.

Nous avons fait des projections pour des personnalités et réalisateurs. Bradley Cooper était là de nombreuses fois. Il était producteur sur le film, mais il s’est assis plusieurs fois avec nous pour le regarder. Nous faisions appel à lui dans nous étions bloqués, du genre : « Hey, tu peux venir regarder un peu ce qu’on fait ? » Rien ne lui échappe. Il regardait notre boulot et pointait du doigt des petits détails, et les choses qu’on pouvait améliorer. Il a été d’une immense aide, réellement. Je pense qu’il a une expérience dans le montage plus grande que ce que le public peut imaginer.

Joaquin Phoenix aussi intéressé par le montage de Joker

Le monteur dévoile également que Joaquin Phoenix était souvent dans les parages pour voir ce que le travail fait sur le plateau donnait une fois à la table de montage. L’acteur a pu improviser durant le tournage de Joker et, dans ces cas-là, le résultat n’est pas garanti. C’était pour lui une manière de prolonger l’expérience totale qu’était son rôle et il apportait aussi sa propre vision en relation avec ce qu’il avait vécu lors du tournage. Un ressenti que le monteur ne peut pas avoir, lui qui n’intervient qu’après dans le processus créatif.

Ce sera intéressant de voir si toutes ces implications vont payer lors de la prochaine cérémonie des Oscars. Joker est le film qui compte le plus de nominations (11). Il est en course, notamment, pour le meilleur montage. Avec ce que l’on vient d’apprendre, si victoire il y a, elle sera sûrement reçue de manière collective. Rendez-vous le 9 février prochain pour découvrir l’identité des vainqueurs.