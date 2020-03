Joker de Jared Leto : la scénariste du comic book Birds of Prey donne son avis

La liste de ce qui a été raté dans "Suicide Squad" est assez longue. En haut de celle-ci se trouve le Joker de Jared Leto, qui faisait plus mal à la tête qu'autre chose. La scénariste du comic "Birds of Prey, Gail Simone, donne son avis sur cette version du populaire méchant.

Le personnage du Joker aura eu des interprétations marquantes. Jack Nicholson chez Tim Burton, Heath Ledger dans The Dark Knight ou Joaquin Phoenix dans le film éponyme sorti l'année dernière. Mais il y a une grosse ombre au tableau : le Joker de Suicide Squad. DC pensait bien faire en confiant le rôle à Jared Leto et on avait compris que l'intention première était de s'en servir dans d'autres films d'un univers étendu. Sauf que la réception du film de David Ayer a été si mauvaise et ce Joker si attaqué, que le studio a vite changé son fusil d'épaule. Si Harley Quinn peut continuer ses aventures, on risque de ne plus revoir son ancien petit copain. DC a compris que ce Joker était malaimé et qu'insister avec lui n'aurait pas d'effets bénéfiques.

Le Joker de Jared Leto se prend un nouveau tacle

La scénariste du comic Birds of Prey, Gail Simone, a été interrogé par un internaute sur Twitter au sujet du Joker de Jared Leto. Et comme la plupart des gens, elle semble ne pas avoir beaucoup d'amour à lui donner. Comme en témoigne sa réponse brève mais claire. :

Cette version n'est plus à ça près, tant elle a été malmenée. Ceci peut s'expliquer par la popularité du méchant, qui est emblématique dans l'univers Batman et on en attend qu'il soit respecté. Il faut aussi prendre en compte, qu'avant Jared Leto, ses incursions au cinéma ont été couronnées de succès. Quand on voit, d'un coup, une revisite qui se plante autant, ça ne peut que se remarquer. Et, pour finir, il a eu le malheur d'être impliqué dans Suicide Squad, qui est un film attaqué de tous les côtés et très mal reçu, que ce soit par la presse ou par le public. Rien ne confirme que la pilule serait mieux passée si Jared Leto avait été ce Joker dans un meilleur film, mais il n'a guère eu des chances de son côté sur ce coup.

L'acteur a désormais une nouvelle opportunité de s'illustrer dans le genre avec le premier rôle qu'il détient dans Morbius, l'un des premiers films du Spider-Verse de Sony. Nous en saurons plus le 5 août prochain, lors de sa sortie dans les salles.