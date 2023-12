Netflix : derniers jours pour voir ce film dérangeant qui avait cartonné au box-office

Plus que quelques jours pour rattraper "Joker" de Todd Phillips sur Netflix ! Le film porté par Joaquin Phoenix quittera en effet la plateforme ce 22 décembre. Si vous ne l'avez toujours pas vu, nous vous expliquons pourquoi il est immanquable.

Joker : l'événement ciné de 2019

Joker sorti en 2019 s'est rapidement imposé comme une œuvre cinématographique marquante et controversée, remportant un succès retentissant au box-office mondial. En plus d'être toujours le film classé R le plus rentable de tous les temps (plus d'un milliard de dollars récoltés), il a en outre remporté le célèbre Lion d'Or à la Mostra de Venise.

Le film réalisé par Todd Phillips propose une relecture sombre et psychologique de l'origine du célèbre antagoniste de Batman. Le film se démarque par son approche réaliste et sa représentation dérangeante d'un homme marginalisé sombrant progressivement dans la folie. La performance de Joaquin Phoenix, acclamée par la critique, lui a valu l'Oscar du meilleur acteur en 2019.

Un renouveau bienvenu pour DC

Joker a été la première pierre à l'édifice du renouveau des films DC. Après l'échec de Justice League, Warner Bros. a souhaité changer totalement de direction en proposant à des auteurs de s'emparer des légendes de la firme. Ce tournant a marqué un changement radical dans la stratégie du studio, favorisant des films plus centrés sur les personnages et moins dépendants d'un univers cinématographique interconnecté.

Après Todd Phillips, c'est ainsi Matt Reeves qui s'est emparé du chevalier noir avec The Batman en 2022. Deux propositions sombres et complexes, très différentes des films produits auparavant par DC, et qui se rapprochent davantage de la trilogie The Dark Knight imaginée par Christopher Nolan.

Si ces deux longs-métrages avaient au départ été imaginés comme des films se suffisant à eux-mêmes, leur succès au box-office ont entraîné des discussions sur des suites. Ainsi, Joker 2 est attendu dans nos salles en octobre 2024, tandis que The Batman 2 devrait arriver courant 2025.

Joker 2 devrait être très surprenant

Toujours mis en scène par Todd Phillips, la suite de Joker, intitulée Folie à deux, est présentée comme une comédie musicale. En plus de Joaquin Phoenix, on retrouvera également Lady Gaga dans le rôle d'Harley Quinn, un rôle précédemment tenu par Margot Robbie.

L'intrigue se situera en grande partie dans l'enceinte de l'hôpital d'Arkham où sera interné Arthur Fleck. C'est là qu'il fera la connaissance de la psychiatre Harleen Quinzel, alias Harley Quinn.