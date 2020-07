Joker est le film qui a engendré le plus de plaintes au Royaume-Uni en 2019

« Joker », le film de Todd Phillips porté par Joaquin Phoenix, est le long-métrage qui a reçu le plus de plaintes au Royaume-Uni. La British Board of Film Classification (BBFC) a comptabilisé 20 plaintes à l'égard du film DC Comics.

Joker : un classique instantané

En octobre 2019, Todd Phillips a peut-être réalisé son meilleur film : Joker. Une adaptation sombre et violente de l'ennemi de Batman à travers un film DC indépendant du DC Extended Universe. Pour l'occasion, c'est Joaquin Phoenix qui campe le dangereux psychopathe. Le long-métrage a été un succès monstrueux avec 11 nominations aux Oscars dont deux statuettes remportées : Meilleur acteur pour Joaquin Phoenix et Meilleure musique pour Hildur Guðnadóttir. De plus, Joker a rapporté plus de 1 milliard de dollars au box-office. Pourtant, le film n'est pas au goût de tous puisque la British Board of Film Classification a comptabilisé les plaintes à son égard.

20 plaintes contre Joker

La British Board of Film Classification décide de la classification des films sur le territoire anglais. Ce dernier a décidé que Joker serait interdit aux moins de 15 ans dans les salles anglaises. Un choix qui n'a pas plu à tout le monde. En effet, la British Board of Film Classification a enregistré 20 plaintes contre Joker. Plus précisément sur la classification d'interdiction aux moins de 15 ans. La majorité de ces accusations ont fait valoir que le film aurait du recevoir une cote d'interdiction aux moins de 18 ans en raison de sa violence. D'autres ont carrément argué que le film aurait simplement dû être interdit sur le sol britannique.

La British Board of Film Classification a défendu cette classification aux moins de 15 an en justifiant que Joker « ne s'attarde pas outre mesure sur cette violence d'une manière qui nécessite une interdiction aux moins de 18 ans ». En comparaison, en France, le film était interdit aux moins de 12 ans. Joker n'est pas le premier film à recevoir ce genre de plaintes. La British Board of Film Classification a déjà enregistré ce genre de remarques par le passé. Par exemple, en 2018, c'était Red Sparrow qui enregistrait le plus de requête de ce type avec 64 plaintes à son égard. Le record est pour le moment détenu par The Dark Knight qui comptabilisait 364 plaintes en 2008. La British Board of Film Classification avait donné une classification d'interdiction aux moins de douze ans au film de Christopher Nolan.