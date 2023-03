Joker folie à deux : des images du tournage révèlent un élément de l'intrigue

Après le succès de "Joker", le réalisateur Todd Phillips tourne actuellement sa suite "Joker : Folie à deux". Des images du tournage ont fuité, et dévoilent a priori un élément de l’intrigue.

Joker, histoire d'un phénomène

En 2019, le réalisateur Todd Phillips, connu pour la trilogie Very Bad Trip, s’empare du mythe du Joker pour raconter les origines de la némésis de Batman. Alors que Jared Leto est officiellement le visage du clown de Gotham dans le DC Extended Universe (DCEU), c’est Joaquin Phoenix qui incarne le célèbre antagoniste dans cette version alternative, plus sombre et plus adulte.

Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) - Joker ©Warner Bros.

Avec aussi Robert De Niro et Zazie Beetz à son casting, le long-métrage reçoit un accueil critique et populaire exceptionnel. Le long-métrage est notamment nommé à 11 reprises aux Oscars et remporte deux statuettes : Meilleur acteur pour Joaquin Phoenix et Meilleure musique. Côté box-office, Joker fait un tabac. Pour un budget de 55 millions de dollars, le film de Todd Phillips engendre plus d'1 milliard de dollars de recettes à travers le monde. De quoi convaincre la Warner de produire une suite.

Todd Phillips, Zazie Beetz et Joaquin Phoenix sont donc de retour pour cette suite intitulée Joker : Folie à deux. Attendu pour le 2 octobre 2024 au cinéma, le long-métrage va également introduire Lady Gaga dans le rôle d’Harley Quinn. Joker : Folie à deux va s’inscrire dans un nouvel univers intitulé DC Elseworlds. Il s’agit d’un univers alternatif au DC Universe créé par James Gunn et Peter Safran lors de leur arrivée à la tête de DC Films. Un univers davantage axé pour un public adulte, dans lequel s'inscrit également The Batman.

La suite se montre

Joker : Folie à deux est actuellement en tournage. Et des vidéos des coulisses ont fuité sur internet. Dans une vidéo partagée par le compte Twitter @ThwipT_, on peut observer Joaquin Phoenix courir dans une rue de Gotham City, apparemment poursuivi par quelqu’un. La séquence évolue étrangement, puisque on découvre que notre psychopathe préféré est en réalité harcelé par deux autres Joker.

C'est une référence directe au comics Batman – Three Jokers, sorti en 2020, qui met en scène trois célèbres incarnations du Joker qui travaillent ensemble. On peut ainsi retrouver Le Criminel, un Joker pragmatique, philosophe et très sérieux, chef du groupe, dont l’apparence rappelle celle du premier Batman de l’âge d’or. Il y a aussi Le Clown, qui a un penchant pour la farce et le théâtre, et qui est à l’origine du meurtre de Jason Todd. Et enfin Le Comédien, le Joker psychopathe et dépravé de l’ère moderne.

On ne sait pas encore si Joker : Folie à deux va réellement adapter le comics de Geoff Johns, mais en tout cas, Arthur Fleck va devoir composer avec d’autres versions de lui-même, qu’elles soient réelles ou simplement imaginées par son esprit dérangé. En plus de cette vidéo de coulisses, Joker : Folie à deux a également (et officiellement) dévoilé une série d’images :