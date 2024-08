Joker 2 : ces idées complètement folles imaginées par Todd Philipps et Joaquin Phoenix

Pour concevoir le destin d'Arthur Fleck après les événements de "Joker", Todd Philipps et Joaquin Phoenix ont imaginé les situations les plus improbables dans lesquelles ils pouvaient mettre le Joker.

Le brainstorming extrême de Todd Philipps et Joaquin Phoenix

Todd Philipps et Joaquin Phoenix ont réussi à garder la tête froide... pour mieux la perdre. Après le triomphe critique et populaire de Joker en 2019, le risque était en effet d'en fournir une suite directe et "logique". Une sorte de prolongement qui reprendrait ainsi la même recette qui a couvert le film de récompenses et de dollars. Conscients d'avoir réussi quelque chose d'unique, le réalisateur et l'acteur ont donc voulu y rendre hommage et garder cet élément de surprise en proposant quelque chose de totalement différent pour Joker : Folie à deux : une comédie musicale et un duo avec Lady Gaga dans le rôle d'Harley Quinn.

"Et si on envoyait le Joker dans l'espace ?"

Pour en arriver là, Todd Phillips et Joaquin Phoenix ont expliqué au magazine Empire avoir dès le début de leur aventure avec le personnage imaginer pour lui des destins improbables. Le réalisateur a ainsi raconté que dès le tournage de Joker ils s'amusaient entre eux à imaginer Arthur Fleck dans tout type de situation, "tant ils aimaient le personnage et en étaient obsédés". Joaquin Phoenix a lui déclaré :

On sentait qu'on pouvait mettre le personnage dans presque n'importe quelle situation. Et j'étais intéressé par savoir comment il réagirait. J'ai modifié plein d'affiches de films déjà faits, comme "Rosemary's Baby" et "Le Parrain", dans lesquelles j'incluais le Joker et je les donnais à Todd. Il y avait cette blague récurrente : "Et si on envoyait le Joker dans l'espace ?"

Ces hypothèses ne relevaient évidemment que de la pure imagination et étaient plus un amusement qu'autre chose. Mais cette liberté créative avec laquelle les scénaristes de Joker : Folie à deux Scott Silver et Todd Philipps ont développé une nouvelle histoire a donc permis la conception d'un thriller psychologique musical dans le monde de l'ennemi principal de Batman.

Rendez-vous donc le 2 octobre 2024 dans les salles pour juger de la réussite de cette entreprise !