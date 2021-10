Joker : Joaquin Phoenix donne des nouvelles de la suite

Joaquin Phoenix a livré une performance remarquable dans le rôle de Joker dans le film de Todd Phillips sorti il y a deux ans déjà. Reprendra-t-il son rôle dans une suite ? L'acteur donne des nouvelles de ce projet.

Joker : deux ans déjà

Il y a deux ans presque jour pour jour, le film Joker débarquait sur les écrans français. Un petit uppercut sombre et violent mis en scène par Todd Phillips, qui était reparti du Festival de Venise avec le Lion d'or. Quelques mois plus tard, Joaquin Phoenix avait été récompensé par l'Oscar du meilleur acteur pour sa prestation habitée et inédite du Joker.

Joaquin Phoenix - Joker © Warner Bros

Le film basé sur le personnage de DC Comics était le grand retour de Warner Bros aux films de super-héros sombres depuis la trilogie The Dark Knight. Ainsi, il était censé poser la première pierre de la franchise "DC Black" composée de plusieurs standalone movies, dans laquelle figure également The Batman de Matt Reeves.

Avec un budget réduit de 55 millions de dollars, Joker a rapporté plus d'un milliard au box-office mondial. Un record absolu en terme de rentabilité pour un film de super-héros. Devant un tel phénomène, difficile de ne pas songer à une suite.

Joaquin Phoenix parle de la suite

Rapidement après la sortie de Joker, la rumeur d'une suite a émergé. Todd Phillips et Joaquin Phoenix étaient ouverts à l'idée, et avaient même des pistes pour un deuxième film. Mais depuis deux ans, aucune information concernant cette suite n'a émergée. Jusqu'à aujourd'hui.

En effet, Joaquin Phoenix a été interviewé ce mardi 5 octobre par The Playlist. L'occasion pour l'acteur de dire quelques mots à propos de cette suite :

Quand on était en train de tourner on a commencé à penser... vous savez c'est un personnage intéressant. Il y a plusieurs choses que l'on pourrait aborder avec lui. Maintenant, est-ce qu'on va vraiment le faire ? Je ne sais pas.

Si les choses ne semblent pas avoir avancé, Joaquin Phoenix reste cependant ouvert quant au fait de reprendre son rôle du Joker. La balle est toujours du côté de Warner Bros.