Joker : Joaquin Phoenix rend hommage à Heath Ledger

On ne pensait pas qu’un autre acteur allait pouvoir passer après Heath Ledger dans la peau du Joker. Joaquin Phoenix a réussi à livrer une autre version du personnage dans le film de Todd Phillips. Lors de la réception de son prix aux SAG Awards 2020, il a rendu hommage à son prédécesseur.

Tout grand film qu’il est, The Dark Knight a encore plus gagné en ampleur avec la disparition d’Heath Ledger. Le 22 janvier 2008, quelques mois avant l’arrivée au cinéma de l’attendu long-métrage réalisé par Christopher Nolan, l’acteur est en effet retrouvé sans vie chez lui. Sa carrière commençait à réellement décoller et son rôle de Joker était sans aucun doute un tournant qui allait le faire exploser à Hollywood. Auteur d’une prestation habitée et totalement dévouée, Ledger transcendait ce qu’il se passait à l’écran. L’industrie ne manqua pas de célébrer son travail, à titre posthume, avec notamment cet Oscar du Meilleur acteur dans un second rôle. Après ça, difficile d’envisager que quelqu’un puisse passer derrière en reprenant le personnage. Jared Leto s’est complètement foiré dans cet exercice avec Suicide Squad mais il semblerait qu’on vienne de trouver un successeur crédible à Ledger, en la personne de Joaquin Phoenix.

L’excellent acteur a livré une autre vision du personnage dans ce braquage qu’a été le Joker de Todd Phillips. C’est tout logiquement, après une telle performance, qu’il récupère à son tour les prix d’interprétation dans les différentes cérémonies. La dernière en date ? Les SAG Awards 2020, dernière étape avant qu’on passe au bouquet final que sont les Oscars.

Joaquin Phoenix salue Heath Ledger, inoubliable en Joker

Arrivé sur scène pour les remerciements habituels, Phoenix a d’abord pris le temps de mettre en avant les autres nommés dans sa catégorie (Leonardo DiCaprio, Christian Bale, Adam Driver et Taron Egerton). Au bout de ses compliments, il termine son intervention par un hommage concis à Heath Ledger, sans qui il ne serait sûrement pas là en ce moment.

"I'm standing here on the shoulders of my favorite actor Heath Ledger." Joaquin Phoenix thanks the late #DarkKnight star while accepting the #SAGAwards statue for #Joker https://t.co/tD2ozkArqi pic.twitter.com/k9q8hwFFrM — The Hollywood Reporter (@THR) January 20, 2020

Je me tiens devant vous, sur les épaules de mon acteur préféré, Heath Ledger

Une dédicace courte mais qui respire la sincérité – on sent d’ailleurs dans sa voix l’émotion qui monte au moment de dire ces quelques mots. Les deux acteurs partagent une vision commune du métier d’acteur. Ledger comme Phoenix ont su s’abandonner, s’oublier, puiser dans leur propre folie, pour que leur Joker respectif existe. Ce type de prestation est très complexe, pour ne pas que le personnage devienne une sorte de bête de foire et préserve l’inquiétude qui le caractérise. Le chemin semble tout tracé pour que Joaquin Phoenix triomphe aux Oscars, le 10 février prochain. Si c’est le cas, il n’y aura pas plus bel endroit pour prolonger son hommage.