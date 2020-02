Joker : le ciné-concert débarque à Paris en mai

Vous avez aimé ? Partagez :

Des ciné-concerts à travers le monde du « Joker », énorme succès critique et public, avaient été annoncés par la Warner la semaine dernière. Alors que le doute planait encore, on sait désormais que l’orchestre passera par Paris dans moins de trois mois.

Alors que la tournée internationale de ciné-concerts du film Joker avait été annoncée il y a quelques jours, on sait désormais que l’orchestre se produira à Paris. Il passera dans la capitale le 13 mai 2020, à la Seine Musicale.

Après l’énorme succès du film de Todd Phillips, la Warner, qui distribuait le long-métrage, avait décidé de capitaliser sur son gros score au box-office pour le ressortir sous forme de ciné-concerts à travers le monde. Alors que l’on savait que la première de cette tournée internationale se tiendrait à l’Eventim Apollo de Londres le 30 avril prochain, les autres villes Européennes par lesquelles l’orchestre passerait étaient jusqu’à présent encore inconnues. La question de savoir si celui-ci se présenterait à Paris était donc en suspens.

La Seine Musicale choisie pour accueillir l’événement à Paris

Le doute est désormais levé puisque l’on apprend aujourd’hui que la Seine Musicale accueillera les musiciens qui se produiront pendant le film dans la capitale française le 13 mai prochain. Un court trailer pour annoncer l’événement vient d’être dévoilé. On y découvre des images du long-métrage de Todd Phillips entrecoupées de messages vantant ses récompenses récoltées aux Oscars et invitant les spectateurs à l’expérimenter de manière différente au cinéma. Il promet une expérience unique et immersive au public.

Lors de la cérémonie des Oscars, le 10 février dernier, le film du réalisateur de la trilogie Very Bad Trip avait récolté deux prix pour neuf nominations. Joaquin Phoenix avait été élu meilleur acteur et Hildur Guðnadóttir était elle repartie avec la statuette de la meilleure musique de film. La compositrice islandaise s’était déclarée enthousiaste à l’idée de faire découvrir le film sous l’angle de ciné-concerts au public lorsque la Warner avait annoncé la tournée à travers le monde.

Jeff Atmajian, le chef d’orchestre choisi pour diriger les enregistrements de la musique du long-métrage, sera de retour pour la première date à Londres, le 30 avril prochain. Par la suite, le britannique David Mahoney prendra le relais pour le reste de la tournée au Royaume-Uni. En revanche, aucune information concernant celui qui dirigera l’orchestre à Paris n’a été dévoilée.

Le ciné-concert débarquera donc dans presque trois mois jours pour jours dans la capitale. Les places seront en vente sur le site officiel d’AEG Presents, qui organise l’événement, à partir du lundi 17 février à 10h. Il vaudrait mieux prendre vos places rapidement si vous êtes intéressés, car celles-ci risquent de partir en peu de temps.