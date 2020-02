Joker : le film reçoit le prix du film le plus « dangereux » de l’année

Vous avez aimé ? Partagez :

Comme c’est tout le temps le cas, le début d’année accueille un gros lot de cérémonies où l’on récompense les derniers films qui le méritent. Depuis des semaines, Joaquin Phoenix multiplie les remerciements et « Joker » reçoit des prix. Le film de Todd Phillips vient d’en recevoir un autre, un peu plus atypique.

Depuis qu’il a débarqué dans les salles, Joker rencontre un succès fou. Pas grand monde ne s’attendait à ce qu’il soit de cet ampleur. Et voilà qu’après les vagues de billets verts remportés suite aux nombreuses entrées, que le film se retrouve à participer à toutes les grandes cérémonies de l’industrie. Pas uniquement pour faire acte de présence, mais pour réellement repartir avec des prix. Joaquin Phoenix, en particulier, en reçoit à la pelle pour sa performance. Ça a d’ailleurs été encore le cas aux Oscars. Le prix, dans la majeure partie des cas, a une connotation positive. Mais ce n’est pas vraiment toujours le cas. Lors d’une récente conférence de presse, Kaspersky, la société spécialisée dans la sécurité informatique, annonce que Joker avait reçu le prix du film le plus dangereux de l’année.

Joker, un film vraiment dangereux ?

Ce titre n’est pas remis lors d’une cérémonie officielle, et la firme ne s’est encore moins lancée dans la critique de films. En réalité, ce prix est basé sur deux critères. D’une part, la popularité du film. Cette dernière ne peut être niée quand on voit les nombreuses réactions et entrées. D’une autre part, la société prend en compte la dangerosité de Joker pour les utilisateurs. C’est maintenant que vous allez comprendre le cheminement. Les cybercriminels que Kaspersky combat adorent se servir de la pop culture pour introduire dans nos appareils des malwares. Avec la popularité de Joker, de plus en plus de monde va vouloir essayer de le télécharger illégalement afin de rester à la page. C’est là que des gens malintentionnés vont en profiter pour se servir de cette hype !

Kaspersky annonce que c’est plus de 300 fichiers qui ont été créés sous le nom du film pour faire passer des virus. Il traîne donc en ce moment sur internet plein de fausses copies qui peuvent nuire à la santé de nos ordinateurs si on a le malheur de tomber dessus. Après Joker, c’est 1917 et The Irishman qui sont aussi concernés par cette tendance. Les pirates savent que cette période de remise des prix est particulièrement intéressante pour servir leurs intérêts. La situation devrait perdurer encore un peu avec tout le bruit autour des Oscars.