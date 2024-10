Joker : Christopher Nolan a empêché une scène d'être dans le film et a fait changer la fin

Ce soir TF1 diffuse "Joker". La fin du film aurait été différente sans l'intervention de Christopher Nolan qui a empêché qu'une scène apparaisse dans le long-métrage.

Joker : un succès inattendu

Sorti durant le dernier trimestre 2019 dans la plupart des pays, Joker a été la grosse surprise du box-office cette année-là. Le long-métrage de Todd Phillips a fait le pari de représenter le célèbre ennemi de Batman sous l'identité d'Arthur Fleck, interprété par Joaquin Phoenix. C'est ainsi un personnage encore loin d'être le fameux antagoniste qu'on découvre ici, mais plutôt un homme à la vie compliquée, méprisé par tous et vivant dans un milieu pauvre. Lorsqu'il ne s'occupe pas de sa mère ou qu'il ne joue pas les clowns au sein d'une agence, Arthur s'imagine assurer des spectacles comiques sur scène. Mais après avoir été agressé dans le métro par trois traders, Arthur vrille et se venge en les tuant. Il va ainsi devenir une figure inspirante pour les bas fonds de Gotham et viser directement les riches.

Joker ©Warner Bros.

Très inspiré par le cinéma de Martin Scorsese (Taxi Driver et La Valse des pantins), Joker ne devait à l'origine n'être qu'un "petit film" pour Warner Bros., qui valida un budget d'environ 55 millions de dollars. Bien loin du coût des films super-héroïques qui généralement nécessitent des centaines de millions de dollars. Le style sobre et dramatique de Joker contraste également avec les blockbusters explosifs bourrés d'action et d'effets spéciaux. Autant dire que la surprise a été énorme lorsque le film a dépassé le milliard de dollars de recettes au box-office mondial.

La fin changée par Christopher Nolan

Avant Joaquin Phoenix, on se souvient de la prestation remarquable d'Heath Ledger en Joker dans The Dark Knight (2008). Réalisé par Christopher Nolan, le film, et la trilogie dans son ensemble, avaient aussi connu un immense succès. Comme souvent chez ce réalisateur, qui a pu bénéficier au fil du temps d'une grande liberté créative de la part de Warner Bros. Autre symbole du pouvoir du cinéaste durant cette période (il a rejoint Universal depuis Oppenheimer), son implication dans d'autres productions, dont le Joker de Todd Phillips.

En effet, d'après des sources de The Hollywood Reporter, qui dans un article s'est attardé sur l'échec de Joker : Folie à deux, Christopher Nolan aurait posé son véto concernant une scène qui devait être dans le film consacré à Arthur Fleck. À la fin du long-métrage, Joaquin Phoenix devait apparaître devant une foule et se taillader le visage. Seulement le réalisateur de The Dark Knight totalement rejeté cette idée et fait en sorte qu'elle ne soit pas gardée dans le scénario final. Le cinéaste estimant qu'il avait déjà représenté cela avec son Joker joué par Heath Ledger, et ne voulait pas que cela soit réutilisé. Dans son film, les différentes explications sur les origines de ses cicatrices participent d'ailleurs à la folie du personnage.

The Dark Knight ©Warner Bros.

Si à l'époque Christopher Nolan était très écouté du côté de Warner Bros., après son départ pour Universal, Todd Phillips a pu reprendre son idée initiale, mais cette fois dans la suite, Joker : Folie à deux (en salles depuis le 2 octobre 2024). C'est toujours à la fin du film, en quasi hors champ, qu'Arthu Fleck s'automutile le visage pour former un sourire.