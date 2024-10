The Dark Knight : Joaquin Phoenix aurait pu déjà incarner le Joker mais il n'était "pas prêt"

Oscarisé pour sa performance du Joker dans l'immense succès "Joker", Joaquin Phoenix aurait pu déjà incarner ce personnage, dix ans avant. En effet, il a révélé avoir rencontré Christopher Nolan pour ce rôle, finalement dévolu à Heath Ledger dans "The Dark Knight".

L'autre grand "Joker"

L'échec de Joker : Folie à deux dans les cinémas ne change rien au fait que Joaquin Phoenix est un acteur exceptionnel, et qu'il incarne dans les deux films de Todd Phillips un Joker formidable. D'ailleurs, plutôt "Arthur Fleck" que "Joker", puisque ces films DC insistent sur leur différence avec les autres productions DC, que ce soit The Batman de Matt Reeves ou, jusqu'à l'arrivée de James Gunn à la tête des studios DC, les films du DCEU où Batman et le Joker apparaissent. Des films à part et un Joker à part, pour un acteur lui aussi à part.

Joaquin Phoenix est si bon dans son incarnation de l'ennemi préféré de Batman qu'il a des arguments pour venir embêter celui qui a livré, pour une majorité actuelle de fans de cet univers, la meilleure performance dans le rôle : Heath Ledger dans The Dark Knight de Christopher Nolan. Et il se trouve que, comme révélé par Joaquin Phoenix lui-même, il aurait pu tenir ce rôle dans cet immense succès de 2008.

"Je n'étais pas prêt"

Rétrospectivement, il est aujourd'hui évident que n'importe quel acteur aurait souhaité faire partie de The Dark Knight, considéré comme un des meilleurs films de super-héros de tous les temps et tout simplement un des meilleurs films jamais réalisés, acclamé par la critique et phénomène du box-office mondial avec de nombreux records explosés. Mais à l'époque, comme Joaquin Phoenix l'a raconté à Rick Rubin dans le podcast Tetragrammaton with Rick Rubin, il n'y a pas eu d'issue favorable à sa rencontre avec Christopher Nolan.

Je me souviens avoir parlé avec Christopher Nolan de "The Dark Knight", mais ça ne s'est pas fait, pour une raison ou une autre. Je n'étais pas prêt à ce moment-là. C'est une de ces situations où on se dit : "Qu'est-ce qui, en moi, fait que ça ne fonctionne pas ? Mais ce n'est pas à propos de moi. Il y a autre chose. Il y a une autre personne qui va faire quelque chose. (...) Et je n'imagine pas ce que ça aurait été si nous n'avions pas eu la performance d'Heath Ledger dans ce film. Mon sentiment était que je ne devais pas le faire, mais peut-être aussi que Christopher s'est dit : "Ce n'est pas lui que je recherche".

Ainsi, le casting de Joaquin Phoenix en Joker ne s'est pas fait pour The Dark Knight, et l'acteur ne se souvient pas précisément du contexte de ce casting, à savoir si Christopher Nolan le désirait lui plus qu'un autre. Finalement, tout s'est bien ordonné puisque Heath Ledger che Christopher Nolan et Joaquin Phoenix chez Todd Phillips ont chacun brillé dans l'exercice, le premier recevant à titre posthume l'Oscar du Meilleur second rôle en 2009 et le second l'Oscar du Meilleur acteur en 2020.