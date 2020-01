Joker : une terrible fin alternative aurait été envisagée

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

En relation Joker

Le réalisateur Kevin Smith, s’appuyant sur une source proche de la production de Joker, a évoqué une fin alternative particulièrement forte. Attention, pour ceux qui n’auraient pas vu le film, cet article contient des SPOILERS.

Et si… Voici une formule qui revient de plus en plus, concernant pas mal de films, bons comme mauvais. Avec les sorties vidéo viennent généralement des lots de bonus, dont des scènes coupées au montage. Concernant Joker, il n’y aura pas de scènes coupées à montrer, puisque Todd Phillips lui-même a déclaré n’être pas du tout fan du procédé. Cependant, des révélations sur le film sont faites ça et là, sur des scènes écrites, tournées ou pas, des photos ou vidéos de tournage, etc. Dernière révélation en date, une fin alternative pour Joker a été envisagée, dont le contenu aurait été un bouleversement fondamental. C’est le réalisateur Kevin Smith qui en a parlé, évoquant une source très proche de la production.

Kevin Smith : « ça aurait peut-être été mal, mais j’espère que c’est vrai »

C’est dans un épisode récent de son podcast, intitulé Fatman Beyond, que le réalisateur de Clerks a rapporté une idée très spéciale, qui aurait pu se trouver à la toute fin du film, sous forme d’un flashback, lorsqu’Arthur Fleck/Joker est enfermé à Arkham.

Il est donc à l’hôpital, il rit, il glousse, et la dame demande « qu’est-ce qui vous fait rire ? », et il répond « je pensais juste à quelque chose de drôle ». Et là, il y aurait eu un flashback sur la mort de Thomas et Martha Wayne, et c’était Arthur qui les tuait. L’enfant [Bruce Wayne, ndlr] pleure et crie, et alors qu’Arthur s’éloigne, finalement il se retourne, hausse les épaules et tire sur l’enfant. Générique de fin. What the f**k, man ! Vous imaginez ça ?

Même si aucune parole n’est pour le moment venue confirmer l’existence au scénario de Joker d’une telle scène, la noirceur et l’autonomie du film par rapport à l’univers de Batman pourrait largement permettre une telle idée. En effet, tuer Bruce Wayne, et donc annuler l’existence de Batman, aurait été une façon exceptionnelle de clore le film, et de marquer un peu plus son originalité par rapport à l’univers dont il est de fait inspiré. Les fans du film auraient sûrement crié au génie, quand les fans de Batman auraient eux crié au scandale. Déjà très perturbant, Joker aurait ainsi pu l’être encore plus….