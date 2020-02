Joker : Warner Bros annonce le ciné-concert

Vous avez aimé ? Partagez :

Après l’énorme succès critique et public de Joker, Warner Bros, qui a produit le film, a décidé de proposer une tournée internationale du film en ciné-concert. Elle commencera le 30 avril à l’Eventim Apollo de Londres.

Le film Joker n’a pas seulement été très bien reçu à la fois par la critique et le public pour la performance de Joaquin Phoenix. Alors que l’acteur a décroché le Golden Globe du meilleur acteur pour son interprétation de l’ennemi de Batman, et plus récemment le BAFTA dans la même catégorie, la musique du long-métrage de Todd Phillips a aussi été plébiscitée.

Hildur Guðnadóttir, la compositrice du film, a elle aussi triomphé aux deux cérémonies dans la catégorie de la meilleure musique originale. Elle est également en course pour les Oscars, et ces deux dernières récompenses la placent même favorite à la course pour la statuette. Récemment, la compositrice islandaise a aussi été récompensée pour son travail sur la série Chernobyl, pour lequel elle a remporté un Grammy ainsi qu’un Emmy.

Deadline nous apprend aujourd’hui que Warner Bros, le studio qui a produit et distribué le film, a donc décidé de profiter de la popularité du film et de la compositrice de sa bande-son pour ressortir le film sous la forme de ciné-concerts à travers le monde.

Un premier ciné-concert Joker mené par le chef d’orchestre original

Déjà en charge de mener l’orchestre lors des enregistrements pour le long-métrage, Jeff Atmajian sera de retour pour la première date de la tournée, le 30 avril à Londres. Le Britannique David Mahoney prendra ensuite le relais pour le reste des dates au Royaume-Uni.

Le réalisateur du film a commenté la nouvelle, partageant son enthousiasme quant à l’idée de faire vivre le film sous cette forme aux fans :

Je pense que c’est un excellent moyen pour que le public puisse profiter de la musique envoûtante et immersive d’Hildur Guðnadóttir tout en étant témoin de la plongée dans la folie de l’Arthur de Joaquin Phoenix.

La tournée commencera à Londres le 30 avril prochain avant de parcourir le Royaume-Uni jusqu’au mois de juillet. Elle se poursuivra ensuite à l’international. Les lieux et dates des prochains concerts n’ont pour l’instant pas encore été dévoilés. On ne sait donc pas encore si l’orchestre passera par la France.