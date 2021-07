Jolt sur Prime Video : c'est quoi ce film d'action avec Kate Beckinsale ?

Kate Beckinsale revient au cinéma d'action avec "Jolt", un long-métrage qui vient d'être ajouté au catalogue d'Amazon Prime Video. On vous dit ce qu'il faut savoir sur ce film où l'actrice est habitée par une colère impossible à contrôler.

Jolt : de quoi ça parle ?

En terme de films d'action, le cinéma laisse de plus en plus de place aux héroïnes badass. Ainsi, deux jours après l'arrivée de Bloody Milkshake dans les salles, c'est Jolt qui débarque sur Amazon Prime Video. Un long-métrage porté par Kate Beckinsale, ex-star de la saga Underworld qui avait un peu disparu des radars depuis quelques temps. Elle signe son retour devant la caméra de Tanya Wexler et donne de sa personne avec un rôle physique.

Elle interprète Lindy, une femme touchée par des accès de colère incontrôlables. Une maladie qu'elle se traîne depuis l'enfance et qui a des très mauvais côtés dans la vie de tous les jours. Pour se tempérer, elle accepte de participer à un programme expérimental dans lequel elle subit des décharges électriques qui calment sa colère. Alors qu'elle tente de se construire une vie presque normale, elle fait la rencontre du charmant Justin. Pas de chance, le beau gosse est retrouvé mort peu de temps après. Tandis qu'elle enquête sur ce drame, Lindy va aussi être considérée comme la principale suspecte par la police.

Jolt ©Millennium Media

Une série B sympathique ?

Jolt réunit un casting assez sympathique autour de sa star principale, avec les participations de Stanley Tucci, Bobby Cannavale, Jai Courtney, David Bradley et Susan Sarandon, Le film semble avoir quelques arguments pour satisfaire les amateurs de péloches musclées. En bref, on en attend rien de plus que des bonnes scènes de combat dans un scénario guère intelligent. Des références comme les John Wick ont mis la barre tellement haut dans le genre que les autres sont souvent condamnés à jouer les seconds couteaux. Au final, Jolt peut valoir le coup pour ceux qui veulent revoir Kate Beckinsale dans un rôle musclé. Le film vient d'être mis en ligne sur le service de streaming d'Amazon. Découvrez ci-dessous la bande-annonce qui donne le ton :