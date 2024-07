Mort de Jon Landau, immense producteur de Titanic et Avatar

Jon Landau est mort à 63 ans des suites d'un cancer. Le producteur avait accompagné James Cameron sur "Titanic", "Avatar" et "Avatar : La Voie de l'eau", et préparait avec le réalisateur les films suivants.

Le producteur Jon Landau est mort à 63 ans

Il était le compagnon de route de James Cameron. Un producteur de génie, capable d'accompagner le cinéaste dans ses projets les plus fous et ambitieux, monuments du cinéma. Jon Landau est mort ce 6 juillet 2024 à 63 ans, des suites d'un cancer. L'information a été partagée par The Hollywood Reporter, et confirmée par sa soeur Tina Landau. Sur X (anciennement Twitter), cette dernière a écrit :

Le meilleur frère dont une fille puisse rêver – mon frère Jon – est mort. Mon cœur est brisé, mais aussi plein de fierté et de gratitude pour sa vie extraordinaire, et pour l'amour et les cadeaux qu'il m'a donnés - ainsi qu'à tous ceux qui l'ont connu ou connu ses films.

Né le 23 juillet 1960 à New York, le producteur était une figure importante du 7e art, capable de croire en des œuvres intimistes comme de grand spectacle. On lui doit notamment la comédie culte Chérie, j'ai rétréci les gosses (1989) ou encore le passionnant Dick Tracy (1990). Mais c'est évidemment avec Titanic (1997) que le nom de Jon Landau a pris une autre ampleur.

Un immense sacre avec Titanic

Si le film est devenu un classique du cinéma, c'est grâce à James Cameron, mais aussi beaucoup à Jon Landau, capable d'épauler intelligemment le réalisateur. Avec ce chef-d'œuvre, récompensé de 11 Oscars (dont celui du Meilleur Film pour le producteur Jon Landau), le duo marque l'Histoire. Titanic devenant le premier film à dépasser le milliard de dollars de recettes au box-office mondial. S'il a atteint 1,8 milliard de dollars lors de sa première sortie, ses ressorties (notamment en 2012) ont fait grimper ce chiffre à 2,2 milliards de dollars. Pendant longtemps, Titanic a été le plus grand succès de tous les temps, jusqu'à ce que James Cameron et Jon Landau fassent encore mieux.

Jon Landau et James Cameron après le sacre de Titanic ©AP Photo/Reed Saxon

Roi du box-office avec Avatar

En effet, après avoir produit Solaris (2022), Jon Landau retrouve le réalisateur pour s'attaquer à Avatar (2009), un blockbuster original, présentant un nouvel univers avec la planète Pandora et les Na'vis, et à l'origine d'une petite révolution du cinéma. James Cameron utilisant une caméra de son invention pour filmer le long-métrage en 3D et permettant une avancée majeur en matière de motion capture. Étant donné son coût, Avatar aurait pu virer au désastre. Mais là encore, les 2 milliards de dollars de recettes dans le monde ont été dépassés (2,9 milliards actuellement) et le film reste à ce jour le plus grand succès de tous les temps.

Enfin, dernière preuve que Jon Landau était vraiment le roi du box-office, après avoir produit Alita: Battle Angel (2019), la suite d'Avatar, Avatar : La Voie de l'eau (2022) est enfin sorti avec un succès similaire, engrangeant 2,3 milliards de dollars de recettes. Jon Landau et James Cameron étaient en préparation des suites. Après un premier report, Avatar 3 avait été daté au mois de décembre 2025.