Jonah Hill donne ses conseils en vidéo pour écrire

En cette période de confinement, certains en profitent pour regarder des films ou des séries. D'autres voient ce temps libre comme une opportunité pour en imaginer des nouveaux. Jonah Hill, par exemple, écrit en ce moment et nous livre ses meilleures conseils dans une vidéo.

Le confinement va peut-être avoir des effets positifs - essayons de voir le verre à moitié plein. Nous avons plus de temps à consacrer à la culture. Le rattrapage de films et séries est plus intensif, puis on peut se diriger vers des titres qu'on aurait délaissés en temps normal. Et du côté des artistes ou des créateurs, il se pourrait qu'ils s'en servent pour écrire ou penser les projets de demain. On n'aura la réponse que dans quelques mois, mais il se peut que les semaines qu'on traverse actuellement verront naître plusieurs scénarios.

Jonah Hill est l'un de ceux qui profitent de cette période pour créer. Surtout connu comme acteur, avec des gros titres à son actif, il est devenu réalisateur en délivrant son premier essai, 90's. Un petit film qui a été apprécié dans l'ensemble et qui montre que le garçon peut avoir des choses à raconter. Satisfait par cette expérience, il envisage de s'y remettre et nous plonge dans une vidéo sponsorisée par Adidas en plein dans son processus créatif :

Jonah Hill distille quelques astuces

Ses conseils sont assez simples mais l'américain a le mérite d'essayer de nous motiver. Il suffit de pas grand chose. Lui comme nous sommes logés à la même enseigne dans cet exercice. Du papier et un stylo sont les seuls outils nécessaire pour bâtir la structure d'une histoire. Afin de dévoiler un peu plus sa méthodologie, Jonah Hill montre comment il procède. Face à lui, on découvre quatre tableaux. Les trois premiers servent à partager les trois actes classiques d'un scénario. Le dernier a une fonction un peu différente, en accueillant toutes les idées un peu folles, avant qu'elles ne soient étudiées et potentiellement développées pour s'intégrer dans le scénario.

Hill insiste sur ce tableau en le décrivant comme son préféré, car il peut laisser libre court à son imagination, sans s'imposer des limites. Puis, il reste à voir comment tout ça peut avoir une place sur les autres tableaux. Libre à vous de prendre note de ses conseils, peut-être que l'apprenti scénariste qui sommeille en vous va se révéler !