Ce soir à la TV : Jonathan Cohen se sublime dans cet excellente comédie passée inaperçue

Ce soir sur Canal+, Jonathan Cohen s'illustre avec brio dans la comédie douce-amère de Cédric Kahn "Making of". L'histoire d'un tournage de long-métrage qui déraille, avec aussi Denis Podalydès et Souheila Yacoub.

La mue de Jonathan Cohen

Ces premières années 2020 ont été placées sous le signe d'une folie réjouissante pour Jonathan Cohen. Avec la série La Flamme, diffusée en 2020, il atteint en effet une popularité exceptionnelle. Le résultat d'une série parodique très réussie dont il tient le premier rôle, mais aussi de performances appliquées au cinéma et à la télévision durant la décennie précédente. Jonathan Cohen, doté d'un humour imprévisible et d'une force de travail considérable, enchaîne alors les projets.

Il apparaît aussi dans quatre films en 2020, dont l'étrange et saisissant Énorme de Sophie Letourneur. En 2021 et 2022, la pandémie de Covid-19 faisant alors la loi dans le milieu, il n'est "que" dans Army of Thieves de Matthias Schweighöfer et En même temps de Benoît Delépine et Gustave Kervern.

2023 est une année si prolifique qu'elle fait tourner la tête : on le voit tenir des rôles centraux ou principaux dans Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu, Sentinelle, Daaaaaali !, Une année difficile, Making of, et un rôle secondaire dans Comme un prince. Avec des réussites inégales, ces films montrent néanmoins l'étendue de son talent. Et signe que Jonathan Cohen entre dans une autre dimension, il est à la Mostra de Venise 2023 pour y présenter Daaaaaali ! ainsi que Making of.

Making of, une performance captivante et méta

Pour sa comédie Making of, Cédric Kahn, cinéaste habitué aux thrillers noirs, à la dureté et à l'ambiguïté, entreprend de raconter l'aventure d'un tournage de cinéma en s'attachant à différents personnages. Il y a le réalisateur aguerri mais peut-être en bout de course incarné par Denis Podalydès, et une jeune actrice en pleine ascension jouée par Souheila Yacoub. Aussi, un acteur de comédies très populaire qui souhaite changer de registre, interprété par Jonathan Cohen, et un jeune aspirant réalisateur joué par Stefan Crepon, qui assure le "making of" de ce tournage.

Doux-amer, Making of entre avec un humour grinçant dans les coulisses du cinéma pour en extraire les peines et les joies. Difficultés et entourloupes financières, luttes d'ego, courages et lâchetés, cette plongée dans le microcosme souvent fantasmé de l'industrie du cinéma se révèle captivante - et parfois instructive -. Dans Making of, Jonathan Cohen joue un personnage aussi drôle et sympathique que lâche et égocentrique, et avec lequel il assume une proximité. Comme il nous l'avait expliqué :

Quand on a parlé de ce rôle-là, la star du film qui essaye de faire son "Tchao Pantin", il y avait des zones intéressantes. Notamment le fait que ce soit moi, qui ai fait beaucoup de comédies. C'est le même chemin dans ce film, j'avais ça en commun avec le personnage. L'inspiration de ce personnage est, je pense, mêlée de gens qu'il connaît et, moi, de ce que je pouvais imaginer d'un acteur comme ça. Quelqu'un d'un peu vampirisant, prêt à tout pour qu'on le voie.

Très bien entouré, Denis Podalydès, Stefan Crepon et Souheila Yacoub assurant des performances remarquables, Jonathan Cohen livre alors une prestation d'une auto-dérision exquise, dans une comédie à la gravité pénétrante.

Un box-office timide mais un film à ne pas manquer

Sorti dans les salles en janvier 2024, Making of n'attire que 194 727 spectateurs dans les salles. Un petit score et un film qui passe quasi inaperçu, quelques mois seulement après le retentissant Le Procès Goldman du même Cédric Kahn. Mais pour Jonathan Cohen, après Énorme, comédie qui elle aussi jouait de l'image de l'acteur et lui permettait d'explorer avec réussite un registre plus dramatique, c'est une nouvelle preuve qu'il n'est pas que "Serge le mytho" ou "Marc", mais bien un acteur aux multiples facettes et aux très nombreux talents.