Jonathan Majors : l'acteur de "Creed 3" et "Quantumania" accusé d'agression

Le 25 mars 2023, Jonathan Majors a été interpellé à la suite d'une "dispute domestique" survenue à New York. Le comédien est accusé d'avoir agressé une femme. Son avocate assure détenir toutes les preuves nécessaires pour prouver son innocence.

Jonathan Majors accusé d'agression

Samedi 25 mars 2023, Jonathan Majors a été interpellé à New York après un appel aux services d'urgence. D'après les informations de l'AFP, le comédien est soupçonné d'agression. À la suite d'une "enquête préliminaire", les forces de l'ordre ont déterminé qu'un "homme de 33 ans avait été impliqué dans une dispute domestique avec une femme de 30 ans" et sont intervenues.

La femme a été emmenée à l'hôpital pour des lésions mineures au cou et à la tête. Selon la police new-yorkaise, son état est stable. La nature de sa relation avec l'acteur d'Ant-Man et la Guêpe : Quantumania et Creed III n'a pas été précisée.

Creed III ©Warner Bros.

L'avocate de l'acteur dément

Avocate représentant Jonathan Majors, Priya Chaudhry a affirmé dimanche 26 mars que la femme s'était rétractée et qu'elle aurait assuré ne pas avoir été victime d'acte répréhensible de la part du comédien. Citée par le Los Angeles Times, l'avocate a déclaré :

Jonathan Majors est complètement innocent et a vraisemblablement été victime d'une altercation avec une femme qu'il connaît. Nous rassemblons et présentons rapidement des preuves au procureur dans l'espoir que toutes les charges soient abandonnées immédiatement.

Elle ajoute être en mesure de pouvoir présenter des preuves vidéo provenant de la voiture où l'incident aurait eu lieu. Plusieurs témoignages permettraient aussi de confirmer l'innocence de Jonathan Majors. Selon Priya Chaudhry, la femme aurait été dans "une crise émotionnelle", raison pour laquelle elle aurait été transportée à l'hôpital.

Les autorités auraient libéré l'acteur. Jonathan Majors devra se présenter devant un juge le 8 mars 2023.