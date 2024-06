Un des grands maîtres de l'horreur annonce son prochain film (mais il va falloir attendre...)

Après les bouleversements de planning occasionnés par les grèves hollywoodiennes, le réalisateur de "Get out" et "Nope" Jordan Peele a annoncé une date de sortie pour son nouveau film. Et il va falloir se montrer très patients...

Le retour annoncé de Jordan Peele

C'est peut-être maintenant que, pour le public, les conséquences des grèves des scénaristes et acteurs et actrices se font le plus sentir. En effet, les plannings ont été bouleversés, avec de multiples reports de productions et de sorties. Et cette situation concerne notamment le cinéaste acclamé Jordan Peele, qui vient d'annoncer la sortie de son prochain long-métrage, à une date lointaine...

Tournage de Nope ©Universal Pictures

Bref rappel, après une carrière développée dans le registre de la comédie en tant qu'acteur et scénariste, Jordan Peele se révèle en 2017 un réalisateur formidable de cinéma horrifique avec Get Out. Après ce très important succès commercial (255 millions de dollars encaissés au box-office pour un budget de 4,5 millions), récompensé de l'Oscar du Meilleur scénario en 2018 et nommé dans les catégories Meilleur film, Meilleur réalisateur et Meilleur acteur pour Daniel Kaluuya, Jordan Peele enchaîne en 2019 avec Us. C'est un nouveau succès commercial et critique, bien que moins inspiré que Get Out selon certaines critiques. Enfin, en 2022, nouveau et éclatant succès critique avec Nope, à la fois plus ambitieux, spectaculaire et mystérieux que ses deux films précédents.

Un nouveau film pour Halloween 2026

Jordan Peele est ainsi devenu un auteur acclamé du cinéma horrifique. Et son prochain film sera donc un événement. Mais, comme il l'a lui-même annoncé sur X, il va falloir se montrer patients. En effet, c'est au 23 octobre 2026 qu'est annoncée la sortie dans les salles américaines de ce nouveau long-métrage.

Initialement, dans le planning de Focus Features, filiale d'Universal Pictures qui co-produit et distribuera le film, ce nouveau film devait arriver dans les salles américaines le 25 décembre 2024. Un planning établi avant les grèves, qui a donc été revu de fond en comble, puisque c'est maintenant à cette date que sortira Nosferatu de Robert Eggers.